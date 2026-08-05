Sedatu proyecta construir 48,500 viviendas del Bienestar en Querétaro

Querétaro, Qro. En el sexenio federal se proyecta la construcción de 48,500 casas del programa Vivienda para el Bienestar, en el estado, de acuerdo con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel.

Durante el inicio de la entrega de viviendas en Querétaro -que arrancó en el municipio de San Juan del Río- la secretaria federal precisó que están en proceso de construcción 16,740 viviendas en nueve proyectos habitaciones en la entidad.

Las unidades en desarrollo representan un avance de casi 35% respecto a la meta sexenal (48,500), expuso durante un enlace a la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se estima una inversión total de 29,100 millones de pesos, durante los seis años de la administración.

“Con esta entidad vamos a cubrir 21 estados de la república en estas entregas. Vamos bien en Querétaro, ya llevamos 16,740 viviendas en proceso que significa 35% de la meta de 48,500. (...) La inversión total será, en los seis años, de 29,100 millones de pesos. Querétaro va bien con el respaldo del gobernador, presidentes y presidentas municipales, sin problema llegaremos a cumplir la meta”, expresó.

En el fraccionamiento Prados de San Juan, al sur del estado, se están construyendo 1,494 viviendas, no obstante, ya se colocaron 400 y este miércoles se entregaron 126 unidades, explicó el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza.

En la actualidad, el Infonavit ha contratado el desarrollo de 16,000 viviendas en el estado y se prevé que en próximos días se contraten 20,000 más, lo que permitirá llegar a 36,000; ahondó que en Querétaro es factible cumplir la meta.

“Aquí en Querétaro la meta es de construir 40,000 viviendas, ya llevamos contratadas 16,000; en los próximos días, semanas, vamos a contratar 20,000 más, con esto vamos a llegar a más de 36,000 viviendas que es 90% de la meta, sin duda, aquí en Querétaro es factible rebasar esta meta”, comentó.

A nivel nacional, el programa cuenta con 112 conjuntos habitacionales, de los cuales, 39 ya están agotados al 100 por ciento. Se han colocado 33,000 viviendas entre los derechohabientes y en agosto proyectan abrir 14 fraccionamientos más en diversos estados.

En su intervención, el gobernador Mauricio Kuri González resaltó que esta entrega de viviendas arroja los primeros resultados de un programa que debe seguir creciendo para atender a más población.

A través del programa Vivienda para el Bienestar el gobierno federal planea desarrollar 1.8 millones de casas en el país, para los trabajadores con menores salarios.

En este contexto, Querétaro registra uno de los precios promedios más elevados de la vivienda; al primer trimestre rondó en 2.3 millones de pesos, fue el cuarto monto más alto, de acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).