Kevin Warsh planteó reducir la frecuencia de las reuniones de política monetaria de la Fed: NYT

El presidente de la Reserva Federal de ⁠Estados Unidos, Kevin Warsh, planteó en la reunión de esta semana para fijar las ⁠tasas de interés la idea ⁠de reducir el número de reuniones periódicas en las que la Fed decide la política monetaria, publicó el viernes el New York Times.

La medida, de adoptarse, rompería con casi medio siglo de práctica y supondría la reforma operativa más trascendental hasta la fecha bajo el mandato del nuevo presidente de la Fed, que asumió el cargo hace unos dos meses prometiendo un "cambio de régimen".

Bajar el número de reuniones reduciría significativamente la información que recibirían Wall Street y el público sobre la orientación de la política de tasas de interés y la interpretación que hace la Reserva Federal ⁠de la situación de ⁠la inflación y del ⁠mercado laboral.

La Fed tiene ocho reuniones anuales desde ⁠1981, una cadencia establecida durante el mandato del expresidente Paul Volcker.

En situaciones de emergencia —como durante los primeros días de la pandemia de Covid-19 o la crisis financiera mundial de 2007-2009—, las autoridades de la Fed han convocado reuniones ⁠no programadas para abordar las circunstancias urgentes.