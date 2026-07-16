L. Logan pide tasas de interés “moderadamente más altas”

La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, se convirtió el jueves en la primera de las nuevas colegas del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en pedir públicamente un alza de tasas de interés, sentando las bases para una posible disidencia en la próxima reunión de política monetaria del banco central, dentro de poco menos de dos semanas.

“La inflación ha sido demasiado alta durante demasiado tiempo y no parece estar en camino de regresar por completo a 2%”, dijo Logan en declaraciones preparadas para su presentación en Houston. “Actualmente creo que unas tasas de interés moderadamente más altas equilibrarían mejor las perspectivas y los riesgos para los objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios del FOMC”.

Las preocupaciones de Logan son emblemáticas de una creciente minoría dentro de la Fed que considera que mantener sin cambios el costo del crédito a corto plazo es la receta de política equivocada cuando los riesgos de inflación, como los describió Logan el jueves, apuntan al alza y el mercado laboral se mantiene sólido.

“Los datos laborales, de consumo y financieros indican que la política monetaria no está frenando la economía”, dijo Logan. “Si la inflación más alta se arraiga, necesitaríamos alzas de tasas más pronunciadas para devolverla a su meta, con un mayor costo para el mercado laboral. Mejor una restricción moderada ahora que una restricción severa después”.

La inflación al consumidor sí se moderó un poco en junio, señaló Logan, pero eso sugiere solo un camino “tenue” de regreso a la meta del 2% de la Fed. “Es más una esperanza que una probabilidad”, dijo Logan. “Es momento de terminar la tarea de restablecer la estabilidad de precios”.

Los riesgos sobre la inflación están aumentando, dijo, desde la reciente reanudación de hostilidades en Medio Oriente, que amenaza con revertir el reciente alivio en los precios de los combustibles, hasta la posibilidad de que el auge de la inversión en IA desencadene presiones de precios explosivas de forma más amplia.

La IA y otras nuevas tecnologías, dijo, podrían “eventualmente” generar ganancias de productividad que impulsen la oferta y, por lo tanto, presionen los precios a la baja. “Pero el tamaño y el momento potenciales de esas ganancias son inciertos”, dijo Logan. “Los efectos sobre la demanda ya están aquí. Y cuando la demanda supera a la oferta, el resultado son precios más altos”.