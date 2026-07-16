Argentina rompe racha en superávit fiscal; anota déficit por 469 millones de dólares

Argentina anotó un déficit fiscal primario de 696,843 millones de pesos (469.6 millones de dólares) en junio, informó el jueves el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

El resultado financiero del sexto mes del año alcanzó un saldo negativo de 1.02 billones de pesos.

Junio es un mes de alta estacionalidad en el gasto primario, afectado también por el pago de intereses netos.

La administración del presidente libertario Javier Milei corta la racha superavitaria alcanzada en los meses previos.

"El resultado fiscal se encontró influido tanto por los menores ingresos asociados a la postergación del pago del Impuesto a las Ganancias para personas humanas como por la estacionalidad vinculada al pago de aguinaldos", dijo el funcionario.

Acotó que "el orden en las cuentas públicas es un pilar fundamental del programa económico, que se alcanzó a través de una fuerte reducción en el gasto público y ha permitido una baja de impuestos nacionales acumulada desde 2024 equivalente a casi 3% del PIB".

El dato primario del primer semestre del año equivale a 0.6% del PIB argentino y el financiero a 0.1 por ciento.