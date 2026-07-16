Guerrero y Tabasco, con la peor percepción de bienestar económico

Durante el año pasado, Tabasco y Guerrero fueron las entidades federativas con el más bajo bienestar económico en el hogar, mientras Baja California, Ciudad de México y Jalisco presentaron los niveles más altos.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México, 16.4% de la población mayor de edad perdió su ocupación en los últimos 12 meses.

Además, del total de los habitantes con más de 18 años, 23.7% tuvo que pedir prestado para cubrir gastos corrientes mensuales; por su parte, 17.8% percibió dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes cubriendo sus gastos habituales.

Estas tres variables de la ENBIARE 2025, que es un programa estadístico que genera información sobre la satisfacción con la vida, presentan un panorama general de la autopercepción del bienestar económico en los hogares del país. Sin embargo, existe una brecha entre estados.

Guerrero y Tabasco fueron las entidades con los mayores niveles en dichos indicadores, es decir, sus habitantes sienten un bajo bienestar económico.

Sobre el mercado laboral, Guerrero mostró el porcentaje más elevado en el país, pues 25.7% de la población mayor de edad afirmó que perdió un empleo o cerró un negocio en los últimos 12 meses; le siguieron Tabasco (23.2%), Sonora (22.4%) y Morelos (20.7 por ciento).

Mientras los menores niveles se observaron en Baja California (10.3%), Ciudad de México (11.5%), Jalisco (12.2%), Guanajuato (13.2%) y Nayarit (13.6 por ciento):

En cuanto a la condición de pedir prestado para cubrir gastos corrientes, el peor fue Tabasco, ya que 36.2% de las personas mayores de 18 años tuvieron que pedir prestado; continúan Guerrero (32.8%), Yucatán (30.2%), Sonora (30.1%), Oaxaca (29.3%) y Chiapas (29.1 por ciento).

Los mejores en este indicador fueron Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Querétaro y Nuevo León, con una relación menor a 20 por ciento.

A fin de mes

Por último, está el indicador que se elaboró con la siguiente pregunta: considerando los ingresos totales de su hogar, en su opinión, ¿su hogar puede llegar a fin de mes cubriendo sus gastos habituales?

La entidad federativa con mayor porcentaje de personas que reportaron dificultad o mucha dificultad fue Guerrero, pues de las personas de 18 años y más, 30.7% respondió experimentar dificultad o mucha dificultad para poder cubrir gastos habituales en el hogar.

Siguieron Tabasco (27.2%), Oaxaca (28.4%), Nayarit (25.9%), Chiapas (25.4%), Michoacán (23.6%), Veracruz (20.8%) y Morelos (20.6%); en el extremo opuesto se encontraron Baja California (9.8 %), Coahuila (10.2%), Nuevo León (11.3%), Jalisco (12.5%) y Ciudad de México (12.7 por ciento).

En resumen, según los resultados de los tres indicadores referidos, Tabasco y Guerrero fueron los estados con el bienestar económico más bajo del país, mientras Baja California, Ciudad de México y Jalisco fueron los mejores en la materia, es decir, con mayor tranquilidad financiera al contar con los recursos suficientes para cubrir necesidades básicas.