Trump irá contra “terrorismo de extrema izquierda”

Washington. El Departamento de Estado reveló ayer 16 de julio, una medida preventiva sobre eventuales ataques terroristas de miembros de la izquierda radical: restricción de visas.

El Secretario de Estado Marco Rubio se refirió en un discurso sobre terrorismo político y señaló a la extrema izquierda como una amenaza real.

“Extranjeros que financian, incitan o ayudan y apoyan a Terroristas de Extrema Izquierda son enemigos de nuestra civilización”, comentó Rubio en su discurso.

En un documento publicado en la página del Departamento de Estado, destaca que “los grupos terroristas de extrema izquierda y sus aliados suelen utilizar redes sofisticadas y organizadas para perpetrar la violencia como herramienta política, buscando implementar una visión política extremista mediante la intimidación y campañas de terror coordinadas”.

Nadie duda que detrás de la política consular estadounidense se encuentra Stephen Miller, la fuente ideológica del presidente Trump. Y para quien lo llegara a dudar, Miller se presentó en el evento y dedicó unas palabras sobre la vinculación entre política y terrorismo.

“El terrorismo de izquierda siempre termina en derramamiento de sangre , miseria y sufrimiento. Solo puede avanzar en una dirección. No hay punto en que el terrorista de izquierda esté satisfecho con sus ganancias”.

La medida ocurre a tres meses y medio de que se lleven a cabo las elecciones intermedias en su país, evento cuyos resultados definirán los dos años que le quedarán al presidente Donald Trump.

El ascenso de Zohran Mamdani al frente de la alcaldía de Nueva York ha hecho temer a Donald Trump y a su equipo el crecimiento de una ola de izquierda que ponga en riesgo los dos últimos años de gobierno del presidente estadounidense.

Estudiantes y periodistas

De igual manera, el gobierno estadounidense decidió restringir el tiempo de estadía legal para periodistas y estudiantes extranjeros, según un documento administrativo.

Salvo el bloqueo del Congreso, la medida entrará en vigor en septiembre.

Según la nueva normativa, los extranjeros que tengan un visado de estudiante no podrán permanecer más de cuatro años en territorio estadounidense.

Las estadías para periodistas extranjeros se limitarán a 240 días, unos ocho meses, aunque se podrá optar por extensiones por periodos iguales.

Los periodistas chinos estarán sometidos a un marco particularmente restrictivo, con visados de un máximo de 90 días.

El cambio, que entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal, prevista para el viernes, afectará a periodistas acreditados de cientos de medios extranjeros en Estados Unidos.

Un centenar de medios y organizaciones de prensa internacionales consideraron en una carta abierta que esto “reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura” de la actualidad estadounidense.

Hasta ahora, Estados Unidos otorgaba visados por la duración del programa de estudios a los alumnos y hasta de cinco años para periodistas.