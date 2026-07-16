Honda dejará de producir Prologue en México, su auto electrico enviado a EU

La automotriz Honda confirmó que dejará de fabricar Prologue en México, su vehículo eléctrico ensamblado en la planta de General Motors en Ramos Arizpe, luego de que ya no se comercializará en Estados Unidos a partir del 2027.

Esta decisión surge a raíz del freno que enfrentan las ventas de autos electrificados en EU, al enfrentarse regulaciones federales que favorecen a los vehículos de combustión interna y la suspensión de los incentivos fiscales a los autos eléctricos que emitió la administración de Donald Trump desde el año pasado.

Durante la mañana de este jueves, la empresa japonesa informó a los concesionarios estadounidenses que el Prologue saldrá del mercado y procederá a concluir su producción.

Honda emitió una breve posición que se confirma “que la producción de prologue cesará con la terminación de año modelo 2026”.

No obstante, agregó que “las ventas continuarán hasta inicios del 2027, basados en el inventario esperado. Los clientes de Prologue continuarán recibiendo soporte total a través de la red de distribuidores, incluyendo servicio, refacciones y cobertura de garantía”.

La producción de Prologue en México tenía escasos 2 años en la planta de General Motor en Ramos Arizpe, Coahuila, para su venta exclusiva en territorio estadounidense, en una primera etapa.

Sin embargo, la política estadounidense anti eléctricos y la imposición arancelaria del 25% a las exportaciones de autos mexicanos a EU son los factores que derrumban el proyecto de las armadoras General Motors y Honda.

En 2022, GM y Honda anunciaron planes para expandir la relación comercial para el desarrollo conjunto de una serie de vehículos eléctricos (EV) accesibles, basados en una nueva arquitectura global, utilizando la tecnología de batería Ultium de próxima generación.

El Prologue tuvo un buen desempeño para Honda en EU, manteniéndose entre los vehículos eléctricos más vendidos durante varios meses.

Honda vendió 33,017 unidades en 2024, seguidas de las 39,194 unidades en su primer año completo de ventas en 2025. Aunque esa cifra podría haber sido incluso mayor, dado que el Prologue ya había alcanzado las 36,553 unidades al final del tercer trimestre del año pasado, antes de que la eliminación del crédito fiscal federal para vehículos eléctricos impactara las ventas de automóviles eléctricos.

En el caso de México, durante el primer semestre del 2026, la unidad eléctrica sufrió los estragos, la producción se cayó 52%, al ensamblar solo 8,509 unidades contra las 17,713 Prologue del mismo lapso del 2025, de acuerdo con cifras del INEGI.

Prologue se sumará a la lista de autos eléctricos que debido a su baja en ventas se han descontinuado como Ford F-150 Lightning, Hyundai Ioniq 6, Nissan Ariya, Volvo EC40 y EX30, Volkswagen ID.4, Kia Niro, y Tesla Model X y S, entre otros.