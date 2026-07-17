Ecatepec pide a SCJN no ordenarle suministrar agua a población

La presidenta municipal de Ecatepec, Estado de México, Azucena Cisneros Coss, pidió por escrito a Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), suspender o modificar su proyecto de sentencia por el que propone conceder el amparo a 688 habitantes de 38 colonias de la llamada Quinta Zona que demandan el suministro el mínimo vital del agua potable para uso personal y doméstico en sus hogares porque su cumplimiento implicaría una inversión de más de 6,000 millones de pesos.

“No se puede cumplir en el sistema secundario de la red de manera inmediata con la Norma Oficial, con la finalidad de que la calidad del agua sea de consumo humano, dado que se requiere una inversión y tiene que vincularse a la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Agua del Estado de México, que, como se dijo, son esas autoridades las que tienen a su cargo el Sistema Cutzamala.

“Por lo que se considera totalmente inviable técnica, económica y materialmente (cumplir con los efectos del fallo, en caso de ser aprobado), toda vez que las inversiones mínimas requeridas para cumplir únicamente en la Zona V ascienden a más de 4,000 millones de pesos, en recursos que deberán aplicarse a más tardar en el año 2030. Lo cual representaría más del 400% del presupuesto anual de obras del Ayuntamiento”, consigna el escrito.

Cumplir con la instalación y cambio de medidores en la zona referida, donde viven 681,973 personas, una de varias medidas que tendrían que instrumentarse si se aprueba el fallo, amplió la alcaldesa postulada por Morena, requiere de otros 2,000 millones de pesos de inversión.