Casi 50% de las empresas japonesas son perjudicadas

Casi la mitad de las empresas japonesas están experimentando un impacto negativo en sus negocios por las alzas de tasas de interés del Banco de Japón, con mayores costos de financiamiento que perjudican sus resultados y desalientan la inversión de capital, mostró una encuesta de Reuters.

El Banco de Japón puso fin a su política de tasas de interés negativas en el 2024 y, el mes pasado, elevó su tasa de referencia a corto plazo a un máximo de 31 años de 1.0%, desde 0.75 por ciento. También señaló su disposición a seguir endureciendo la política para contener las presiones de precios derivadas del choque energético provocado por el conflicto en Medio Oriente.

Alrededor de 5% de los encuestados dijo que las alzas del Banco de Japón han tenido un impacto negativo significativo en sus operaciones, y 44% dijo que han tenido un efecto algo negativo, mientras que 46% dijo que no han tenido impacto. El 5% restante dijo que las tasas de interés más altas han tenido un efecto algo positivo en sus negocios.

Al preguntárseles sobre el momento deseable para una siguiente alza de tasas, 12% eligió el trimestre actual (julio-septiembre), 27% eligió octubre-diciembre y 27% seleccionó la primera mitad del 2027, mientras que 26% dijo que un aumento no sería deseable en ningún momento.