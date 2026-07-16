Confianza de constructores de viviendas en EU cayó

La confianza de los constructores de viviendas en Estados Unidos cayó inesperadamente en julio, presionada por la incertidumbre económica y las altas tasas hipotecarias en medio del conflicto en Medio Oriente, mostró una encuesta el jueves.

El índice del Mercado de la Vivienda de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) y Wells Fargo cayó dos puntos, hasta 34, este mes, desde una lectura de 36 en junio, revisada al alza. Fue el decimoquinto mes consecutivo en que el índice se mantuvo por debajo de 40, la racha más larga desde 2012. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto que el índice se mantendría estable en 35, la estimación previamente reportada.

“Muchos compradores potenciales permanecen al margen mientras esperan tasas hipotecarias más bajas, mayor certeza sobre la inflación y un panorama económico más claro”, dijo el presidente de la NAHB, Bill Owens.

Es probable que las tasas hipotecarias se mantengan elevadas en medio de la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, tras el colapso de un frágil alto al fuego la semana pasada.

La NAHB dio la bienvenida a una ley bipartidista sobre asequibilidad de la vivienda, aprobada recientemente por el Congreso de Estados Unidos, que incluye medidas para restringir la compra de viviendas unifamiliares por parte de firmas de inversión y para exentar o acelerar las revisiones ambientales de proyectos de construcción.

La ley entró en vigor durante el fin de semana, pese a que el presidente Donald Trump no la firmó, al exigir la aprobación de una ley de votación por separado.

“De cara al futuro, la nueva ley de vivienda es un paso positivo que ayudará a ampliar la oferta de viviendas y a reducir los costos generales, aunque se necesitan más cambios de política a nivel estatal y local”, dijo el economista en jefe de la NAHB, Robert Dietz.

La proporción de constructores que reportaron recortes de precios aumentó a 37 desde 35% en junio. La reducción de precio promedio se mantuvo sin cambios en 6 por ciento. El uso de incentivos de venta subió a 63 desde 62% en junio, marcando el decimosexto mes consecutivo en que esta proporción alcanza 60% o más.

El indicador de condiciones de venta actuales de la encuesta cayó un punto, hasta 37, mientras que el indicador de ventas futuras bajó dos puntos, hasta 43. El indicador de tráfico de compradores potenciales cedió dos puntos, hasta 23.