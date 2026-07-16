EU ataca puentes y aeropuertos de Irán

Teherán. Sin dar tregua, bombardeos estadounidenses golpearon hasta la madrugada de este viernes infraestructuras de transporte de Irán, en una nueva escalada de la guerra más de una semana después de la reanudación de las hostilidades en torno al estratégico estrecho de Ormuz.

Una serie de explosiones sacudió distintos sectores del sur de Irán, cerca de Ormuz, informaron los medios estatales del país.

La televisión estatal Irib informó que dos puentes fueron impactados en la región de Bandar Jamir, lo que causó tres muertos y nueve heridos. Una estación ferroviaria también fue "objetivo del enemigo estadounidense" en Bandar Abás, según ese medio, que contabiliza dos lesionados en ese lugar.

Bushehr, ciudad portuaria ubicada en la costa suroeste donde se encuentra la única central nuclear del país, sufrió un bombardeo que dejó un herido, reportó su gobernador citado por la agencia Irna.

También el aeropuerto de Iranshahr (sureste) fue alcanzado por "al menos un proyectil del enemigo estadounidense", reportaron medios.

El ejército estadounidense había anunciado una nueva oleada de bombardeos contra Irán, por sexta noche consecutiva.

El presidente Donald Trump amenazó en el transcurso de la semana con atacar los puentes y las centrales eléctricas del país si los iraníes no volvían a la mesa de negociaciones.

Por su parte, Teherán siguió atacando a países de la región aliados de Washington, en un escenario que se repite de forma idéntica desde hace varios días.

Pakistán pide frenar escalada

La madrugada de este viernes, la Fuerza Aérea de Kuwait anunció que se enfrentaba a “ataques con drones y misiles” atribuidos a Teherán, mientras que en Baréin sonaron las sirenas de alerta.

Las hostilidades se reanudaron el 7 de julio, tras ataques contra barcos en el Golfo atribuidos a Irán.

Pakistán, mediador entre las partes, exhortó a poner “fin a la violencia y reanudar las discusiones” en el marco del protocolo de acuerdo firmado a mediados de junio, que ahora ha quedado hecho añicos.

También pidió la “vuelta a la normalidad en el estrecho de Ormuz”, vía que fue bloqueada de nuevo por Irán.