¿Trump acusa a China con IA?

Donald Trump habló como autócrata la noche de ayer al amenazar a las cadenas de televisión ABC y NBC por no haber transmitido su mensaje a la nación.

La voz de Stephen Miller se escuchó desde la trastienda: miedo y mentiras.

El presidente estadounidense se sabe herido por las encuestas que lo colocan en la parte más fría de la popularidad. Con una guerra tonta en contra de Irán y con precios de gasolina que inquietan y enojan a la población, Trump ya observa la punta del iceberg electoral de noviembre. Algo que no ocurría en las semanas posteriores al ataque contra Teherán.

Trump volvió a usar la receta que usó AMLO durante años: potenciar la entelequia del fraude electoral de 2020. Trump acusó ayer a China de haber cometido una injerencia en las elecciones en las que perdió en contra de Biden.

Petro dice lo mismo de las elecciones presidenciales del mes pasado en Colombia. Hubo fraude cibernético, dice y vuelve a decir Petro, y lo dirá el resto de su vida.

"A lo largo de varios años, comenzando durante el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se considera la mayor vulneración de datos electorales de la historia, lo que dio lugar a la adquisición ilícita por parte de China de 220 millones de archivos de votantes estadounidenses", expresó Trump en un discurso televisado en horario estelar desde la Casa Blanca (AFP).

Trump observa las mañas de Rusia en Europa y las tropicaliza en el Despacho Oval.

El componente cómico de su discurso ocurrió al decir que el supuesto fraude de 2020 en Estados Unidos tiene muchas similitudes con los fraudes de Nicolás Maduro.

Trump en el papel de Chespirito.

No fue menos cómico cuando dijo que China no quería que él ganara las elecciones por ser “demasiado listo” ya que, al ser presidente, le impondría aranceles.

Trump no habló de Irán porque no quiso hablar de derrotas.

El discurso de Trump parecía elaborado con IA en una exploración de los archivos de Hollywood.

De manera simultánea, pero desde Shanghái, el presidente chino, Xi Jinping, leía un discurso sobre IA. “No debe de estar dominada por un solo país”, manifestó.

"El desarrollo de la IA no debe ser una actuación en solitario de un solo país, sino una sinfonía de cooperación internacional", señaló en la ceremonia de apertura de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC).

"Debemos establecer leyes y regulaciones (...) debemos garantizar que la IA esté siempre bajo control humano", agregó, al exigir un enfoque "centrado en las personas".

Dos discursos: una ficción, el de Trump; y una realidad, el de Xi).

Trump siempre está en campaña y estimando el Valor Presente Neto de sus inversiones. El de anoche fue uno de los discursos con el mayor número de mentiras que se le conozca como presidente.