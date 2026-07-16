Marco Rubio fue grosero con Brasil: canciller

Brasilia. El canciller brasileño, Mauro Vieira, criticó ayer 16 de julio, una declaración "grosera y arrogante" de su par estadounidense, Marco Rubio, sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que Estados Unidos impuso nuevos aranceles a Brasil.

El secretario de Estado había afirmado en X que los aranceles comerciales de 25% impuestos el miércoles a productos brasileños son el “precio” a pagar porque Lula “ha antepuesto su propio ego en lugar de llegar a un acuerdo por el bienestar del pueblo brasileño”.

“Rubio ataca de forma grosera y arrogante al jefe de Estado de un país amigo”, cuestionó Vieira en una declaración a la prensa.

Washington aplicó las tarifas aduaneras a Brasil tras una investigación sobre la potencia sudamericana por presuntas prácticas comerciales desleales, una acusación negada por Brasilia.

Las palabras de Rubio sobre Lula “son inaceptables, ofensivas al pueblo y al gobierno brasileño”, agregó Vieira, quien denunció una “motivación política” detrás de los aranceles estadounidenses.

Rumbo a elecciones

Brasil elegirá presidente en octubre, en unas elecciones en las que el izquierdista Lula buscará su reelección contra el candidato de la derecha Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

El exmandatario ha sido un aliado político del presidente estadounidense Donald Trump, quien en 2025 impuso una primera serie de aranceles a Brasil en represalia por el juicio por golpismo que llevó a Bolsonaro a la cárcel.

Vieira también calificó como “desubicadas” y “absurdas” las alegaciones estadounidenses acerca de que la deforestación ilegal en la Amazonía y el sistema de pagos electrónicos gratuito PIX (método dominante de pagos en Brasil) perjudican a empresas de EU.