Gobernadores del país reciben su aval más alto en lo que va del año

El promedio nacional de aprobación de los 32 mandatarios de las entidades federativas del país se ubicó en 52.4% en junio pasado, la cifra mensual más alta durante el primer semestre del año.

El “Ranking Mitofsky Capítulo: Gobernadores y gobernadoras de México”, medición sobre aprobación ciudadana, revela que de los 17 estados donde habrá elecciones el próximo año para renovar la gubernatura en cuatro los gobernadores en turno alcanzaron aprobación “sobresaliente” -más de 60 puntos-; en cinco, “alta” -de 50 a 59.9 puntos-; en siete, “media” -de 40 a 49.9 puntos-; la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla (Morena), fue la única con calificación “baja” al registrar menos de 40 puntos.

Respecto del mes anterior, 19 gobernadores subieron en aprobación (1 del PVEM, 14 de Morena, dos del PAN, uno del PRI y otro de MC) y 13 bajaron (nueve de Morena, dos del PAN, uno de MC y uno más del PRI).

Nota metodológica: Encuesta realizada a 57,208 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet.