Delincuencia organizada mueve miles de millones a través de criptomonedas

Los delincuentes están aprovechando vacíos en la regulación para mover miles de millones de dólares en ganancias ilícitas a través de la industria de las criptomonedas, advirtió este jueves el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su más reciente revisión sobre el papel de los activos virtuales en las finanzas ilícitas.

El informe del GAFI, el organismo intergubernamental con sede en París encargado de establecer estándares globales contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, señaló que el delito facilitado por criptomonedas se ha vuelto más “complejo e interconectado” durante el último año.

Los reguladores nacionales, las instituciones financieras y las empresas del sector cripto enfrentan “desafíos significativos y continuos” para detectar y detener los flujos de lavado de dinero provenientes de centros de estafas y redes de fraude de inversión.

Ha habido cierta mejora en el número de países que siguen las recomendaciones del GAFI. Hasta abril del 2026, 51 de las 149 jurisdicciones evaluadas cumplían “en gran medida” con los estándares del organismo para las criptomonedas, poco más de un tercio (34%), frente a 29% registrado un año antes.

El avance refleja una mejora respecto de la evaluación publicada por el GAFI en el 2025, cuando solo 40 de las 138 jurisdicciones analizadas cumplían ampliamente con los estándares internacionales para los activos virtuales, frente a 32 un año antes. En ese informe, el organismo advirtió que, debido al carácter transfronterizo de las criptomonedas, las fallas regulatorias en una jurisdicción pueden tener consecuencias a escala global.

Sin embargo, el GAFI advirtió que persisten “brechas significativas” para traducir las evaluaciones de riesgo en medidas concretas que reduzcan el delito relacionado con los criptoactivos. Asimismo, señaló que muchos países continúan enfrentando dificultades para identificar quién está detrás de las transacciones con activos virtuales.

Como muestra de la dimensión del problema, la firma de análisis blockchain Chainalysis estimó que direcciones de billeteras vinculadas a actividades ilícitas recibieron hasta 51,000 millones de dólares en criptomonedas durante el 2024.

El informe también subraya que el uso de monedas estables (stablecoins) por parte de actores ilícitos ha aumentado durante el último año. Incluso, algunas redes criminales han desarrollado sus propias stablecoins, diseñadas para resistir el congelamiento o la incautación de fondos por parte de las autoridades.