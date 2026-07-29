Jared Leto se defiende de las acusaciones de 4 mujeres de conducta sexual inapropiada

El actor estadounidense Jared Leto desmintió este miércoles ⁠las acusaciones de conducta sexual inapropiada formuladas por cuatro mujeres que declararon a la BBC que el ganador de un Oscar las había agredido ⁠cuando eran adolescentes.

"Nunca he agredido sexualmente ⁠a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas", afirmó Leto en un comunicado.

En un documental titulado "Jared Leto: Hollywood"s Dark Secret", cuatro mujeres describieron los hechos que tuvieron lugar entre 2002 y 2016, cuando el actor tenía entre 30 y 40 años. Ahora tiene 54.

En el documental, una de las mujeres afirmó que fue agredida sexualmente en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra contó que la estrella de Hollywood la amenazó con agredirla sexualmente cuando tenía 19 años.

Una tercera afirmó que mantuvo relaciones sexuales con la estrella en California a los 17 años, lo que se clasificaría como abuso sexual de menores. Una cuarta afirmó que Leto le hacía llamadas telefónicas de contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años.

Otras cuatro describieron "llamadas telefónicas extrañas y, a menudo, muy sexuales, por parte de Leto", según la BBC.

El medio afirmó que había corroborado varios de los ⁠relatos de las mujeres con amigos y ⁠familiares a quienes les habían contado ⁠en su momento lo ocurrido con Leto. "En algunos casos, también hemos visto fotos ⁠y mensajes que respaldan los relatos de las mujeres", señaló la BBC.

En 2025, nueve mujeres acusaron a Leto de conducta sexual inapropiada en un artículo publicado por el medio estadounidense Air Mail.

Leto ganó un Óscar al mejor actor de reparto por su papel como mujer transgénero seropositiva en la película de 2013 "Dallas Buyers Club". También apareció filmes como "House of Gucci", "Escuadrón ⁠Suicida" y "Morbius".

Además de su carrera como actor, Leto es el cantante principal de la banda de rock alternativo Thirty Seconds to Mars.