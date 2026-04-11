Sheinbaum destaca fin de las pensiones doradas y aprobación del Plan B de la Reforma Electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el fin de las denominadas “pensiones doradas”, así como la aprobación del “Plan B” de la Reforma Electoral que reducirá costos y hará más eficiente el aparato electoral.

De gira por el estado de Morelos, la mandataria afirmó que las medidas forman parte de la política de austeridad de su administración, con lo que se redirigirá el presupuesto hacia servicios como vivienda y pavimentación, en pro de la población.

“¿Y a quién le va a quedar ese recurso, en vez de a los regidores? Pues al municipio, para poder repavimentar, hacer obras de agua, con apoyo de los gobiernos estatales y federales”.

Al reiterar el legado de su predecesor: “No puede haber gobierno rico, con pueblo pobre”, la titular del Ejecutivo celebró lo que consideró un cambio sustantivo para la población.

En este tenor, advirtió que “pésele a quien le pese: vamos a seguir gobernando para el pueblo de México, porque a nosotros nos eligió el pueblo de México”.

Al encabezar la entrega de 828 constancias de finiquito de créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y 250 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), la presidenta hizo referencia al decreto publicado esta mañana.

El fin de las pensiones doradas

Cabe recordar que este sábado entró en vigor la reforma constitucional al artículo 127 que fija límites a las jubilaciones y pensiones en las entidades públicas.

“La suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente”, se estableció en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

En sí, los cambios precisan que ninguna persona servidora pública podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos o producto de condiciones generales de trabajo, de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función.

Por ello, durante su estancia en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, Sheinbaum destacó que había personas jubiladas de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), o de Petróleos Mexicanos (Pemex), o de Banobras, o de Nafinsa, que se llevaban hasta un millón de pesos mensuales por concepto de su pensión.

“Pues ya no. Le bajamos a todos esos a la mitad de lo que gana el Presidente de la República, la Presidenta de la República y eso ya está en la Constitución”.

Sheinbaum reitera el logro del Plan B de la Reforma Electoral

Durante su segundo día de visita por Morelos, la mandataria reiteró la entrada en vigor del Plan B de la reforma electoral, porque junto con el ajuste al monto de las pensiones doradas, ahora se podrán ahorrar 5,000 millones de pesos, que serán para beneficio de la población.

Explicó que el número de regidores en el país ya tendrán límite. Asimismo, habrá menor presupuesto en el Senado de la República, el cual gastaba mucho por legislador.

En el caso de los consejeros electorales, refirió que ya también tendrán ajustes en sus sueldos, toda vez que muchos ganaban arriba del salario de la presidenta de México.

“Con el dinero del pueblo pagaban seguros de gastos médicos mayores, privados y bonos, y muchas otras cosas. Pues ya no, y ese recurso se va para la gente”.

El fin de la herencias políticas

Recordó que a partir de 2030 ya no habrá reelección en presidencias municipales, ni en diputaciones. “Recuperamos el origen de sufragio efectivo, no reelección”.

Agregó que ya no se pueden heredar los puestos a los familiares: “ya nada de que yo fui presidente municipal y ahora, le toca a mi hijo. Ya no”.

Sostuvo que si el hijo de algún político quiere competir por un cargo de elección, deberá hacerlo conforme los protocolos y estatutos políticos electorales, y ya no de manera directa.