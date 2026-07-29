Ignacio Deschamps concluye su rol como presidente de Banamex

Grupo Financiero Banamex anunció que a partir de este miércoles 29 de julio del 2026, Ignacio Deschamps concluye su rol como miembro y presidente del Consejo de Administración del Banco Nacional de México (Banamex).

En un comunicado, la institución recordó que Deschamps fue elegido por la asamblea de accionistas del grupo financiero el 15 de febrero del 2024, como miembro de los consejos de administración del Grupo Financiero Banamex y del Banco Nacional de México, asumiendo la presidencia de ambos el 1 de diciembre de ese mismo año, una vez que se concretó la separación entre Banamex y Citi México.

No obstante, el 15 de diciembre del 2025 -una vez que se concretó la venta del 25% de Banamex, al empresario mexicano, Fernando Chico Pardo-, éste se convirtió en accionista de referencia y asumió la Presidencia del Grupo Financiero, y Deschamps quedó como presidente sólo del Banco Nacional de México.

Hoy, el experimentado banquero, Ignacio Deschamps, concluye su rol en Banamex, y tiene intenciones de participar y asesorar, con su experiencia, en otros proyectos relacionados con los nuevos retos de tecnología y operaciones a los que se enfrentan en el sector financiero.

Agradecen liderazgo

La institución financiera destacó que durante su gestión, Deschamps aportó su experiencia de más de 40 años en el sector financiero mexicano para consolidar un Consejo de Administración y gobierno corporativo sólidos.

Además, puntualizó, impulsó un proceso de evolución tecnológica y fortalecimiento del equipo ejecutivo que apoyó la ejecución de los planes estratégicos de Banamex.

“Agradezco profundamente a Nacho Deschamps su liderazgo, visión estratégica y compromiso durante esta etapa tan relevante de nuestra institución. Su participación contribuyó a dar continuidad a nuestros objetivos e impulsar nuestro gobierno corporativo”, expresó al respecto Fernando Chico Pardo, presidente de Grupo Financiero Banamex.

Agregó: “Sin duda, ha dejado huella en la construcción de un Banamex más moderno y digital, eficiente y centrado en el cliente. Le deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos”.

Por su parte, Ernesto Torres Cantú, Director de Internacional de Citi -grupo que aún tiene poco más del 50% de Banamex- agradeció, a nombre de Citi, el liderazgo de Ignacio Deschamps en el consejo en la importante etapa de transición, y sus muchas aportaciones durante los últimos 29 meses.

“Su actuación en el Consejo de Administración y su credibilidad y conocimiento del negocio bancario fueron determinantes en el proceso histórico del banco, en un entorno cada vez más dinámico y competitivo”, señaló.

“Misión cumplida”

En tanto, Deschamps aseguró que se va con la sensación de una misión cumplida.

“Me ilusiona mucho ver a Banamex creciendo, con ambición, más que el mercado y ejecutando con éxito su plan de negocios y de modernización tecnológica”, dijo.

Añadió: “Gracias a Citi por la confianza, así como al Consejo y al equipo ejecutivo por implicarse con tanta dedicación en esta etapa en la que Banamex ha alcanzado hitos estratégicos importantes, avanzando firmemente hacia su desconsolidación y eventualmente la oferta pública. Estoy convencido que no podría dejar en mejores manos la Presidencia del Consejo, que en Fernando Chico Pardo y les deseo el mayor de los éxitos”.

Los cambios

Fue en diciembre del 2025, cuando se concretó la venta de una cuarta parte de Banamex a Fernando Chico Pardo, que éste asumió la presidencia del grupo financiero, mientras que Deschamps quedó como presidente, únicamente del banco, y Manuel Romo permaneció como director general del grupo.

Sin embargo, en abril del 2026, se anunció la salida de Romo de la dirección general, y la llegada de Edgardo del Rincón, misma que se hizo efectiva a partir del 1 de junio pasado.

¿Cómo va la venta?

En la actualidad, Fernando Chico Pardo es el dueño del 25% de Banamex, mientras que otro casi 24%, lo tienen otros inversionistas institucionales.

El resto, con base en lo que se ha informado, se venderá a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado de valores, en el 2027.

Hoy Banamex, ya separado de Citi desde el 2024, ha retomado el ritmo del crecimiento en las utilidades y otros rubros.