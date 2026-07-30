Juez de EU condena a 15 años de prisión al padre del autor del tiroteo escolar en Georgia

Un hombre ⁠que entregó a su hijo, que padecía problemas psicológicos, el rifle que utilizó para matar a cuatro ⁠personas en un instituto de Georgia, fue condenado el jueves a 15 años de prisión.

Este es el primer caso en el estado en que un progenitor es condenado por homicidio en segundo grado por un tiroteo masivo cometido ⁠por su hijo.

Colt Gray, de 16 ⁠años, fue condenado el martes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el tiroteo escolar de 2024 por un juez del Tribunal Superior del condado de Barrow. Dos días después, el mismo juez condenó a su padre, Colin Gray, de 55 años, a una pena muy inferior a los 80 años que habían solicitado los fiscales.

El juez Nicholas Primm señaló que ninguno de los cargos en los que se basaba la condena de Colin Gray conllevaba una pena de prisión obligatoria, al tiempo que reconoció el "dolor inconmensurable" que su negligencia había causado.

"La pérdida en este caso es profunda", afirmó Primm, tras los emotivos testimonios de varios familiares de las víctimas mortales del tiroteo. "Pero aún así debo distinguir sus actos de la malicia y los actos que cometió Colt Gray".

Colin Gray es el último progenitor estadounidense en ser procesado por un tiroteo masivo cometido por un menor, una estrategia jurídica emergente empleada por la fiscalía en un intento por hacer frente a la epidemia de violencia armada en las escuelas del país.

Meses antes del tiroteo de Colt Gray, los padres de un adolescente de Míchigan que mató a cuatro compañeros de clase fueron condenados a entre 10 y 15 años de prisión tras ser declarados culpables de homicidio involuntario.

En ese caso, un jurado declaró a Jennifer y James Crumbley culpables de no haber guardado bajo llave las armas en su domicilio y de haber ignorado las señales de que su hijo padecía trastornos mentales.

El abogado defensor ⁠de Colin Gray instó el jueves al juez a imponer a ⁠su cliente una pena de 10 años de ⁠prisión y 10 años de libertad condicional, argumentando que los padres de Míchigan habían tenido más tiempo para darse cuenta de ⁠los problemas de su hijo y señalando que Gray era el primer padre del estado en ser acusado por el tiroteo masivo perpetrado por su hijo.

"Pedimos al tribunal que no convierta a Georgia en un caso atípico a nivel nacional en este primer caso de este tipo, contra un acusado que recibió menos señales de alerta y cuyos esfuerzos fueron mayores", afirmó Hobbs.

El fiscal del condado de Barrow, Brad Smith, rechazó la afirmación de Hobbs de que Colin Gray apenas había tenido indicios de los planes violentos de su hijo, y mostró al juez una réplica ⁠de la pared de un dormitorio en la que Colt había creado un altar dedicado al autor del tiroteo masivo de 2018 en un instituto de Parkland, Florida.

El riesgo "lo tenía delante de sus narices todos los días", declaró Smith al juez.