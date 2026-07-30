Peso mexicano se aprecia frente al dólar tras indicadores económicos clave en México y EU

El peso mexicano avanzó frente al dólar este jueves. La divisa local ganó terreno debido al mayor apetito por riesgo, un día después del anuncio de la Reserva Federal (Fed) y mientras el mercado evaluaba varios indicadores económicos en ⁠Estados Unidos y en México.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.3395 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.4628 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una ganancia de 12.33 centavos, equivalentes a 0.70 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.4842 unidades y un nivel mínimo de 17.3217. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, retrocedía 0.94% al nivel de 99.86 unidades.

"Prevemos que el sesgo de recuperación prevalezca, tras perforar 17.40. En este escenario, el soporte más cercano que el peso pondrá a prueba está ubicada en 17.35 y por otro lado, la resistencia se sitúa en 17.50 pesos", afirmaron analistas de Grupo Financiero Banorte.

Datos clave en México y EU

Esta mañana se informó que el crecimiento económico de Estados Unidos se desaceleró en el segundo trimestre del año. El crecimiento de 1.50% en el periodo resultó estar muy por debajo de las expectativas de analistas, que anticipaban un incremento de 2.10 por ciento.

Por otra parte, la cifra de solicitudes iniciales de beneficios por desempleo en Estados Unidos aumentó por debajo de lo esperado, mientras que el ⁠índice de precios del gasto ⁠en consumo personal (PCE), el índice de inflación más seguido por la Fed, se elevó 3.7 por ciento.

En el aspecto local, el Producto Interno Bruto de México se recuperó en el segundo ⁠trimestre y tuvo un desempeño mejor a lo previsto por los analistas, dando un impulso adicional al peso mexicano. Según los datos del INEGI, el PIB aumentó 1.5% ⁠en el segundo trimestre.

"Dudamos que este ritmo de crecimiento sea sostenible. La actividad se benefició de factores temporales de apoyo en el trimestre, como la Copa Mundial de fútbol, que impulsó el turismo y el gasto en comercio minorista", dijo en una nota la firma Pantheon Macroeconomics.