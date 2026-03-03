Inversión minera en Perú logró récord en 2025

Las inversiones mineras en Perú alcanzaron una cifra récord en 2025. De acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), se ubicaron en 6,228 millones de dólares, su mayor valor en la última década. Lo anterior significó un incremento del 24.3% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando logró 5,011 millones de dólares.

En esa línea, dicha cifra se vio impulsada principalmente por un entorno favorable de precios de los metales y demanda sólida de metales como el cobre y oro.

Según dijo a Bloomberg Katherine Salazar, analista sénior de estudios económicos en Scotiabank, "la inversión estuvo respaldada por el avance en proyectos greenfield (nuevos) grandes como Tía María y un conjunto de expansiones de brownfield (ampliaciones, reposiciones, optimizaciones), junto con un mayor gasto de capital de mantenimiento en toda la industria“.

Y es que en la nación andina, Moquegua fue el principal destino de las inversiones en minería con 799 millones de dólares, un crecimiento interanual de 11.7%. Al mismo, le siguieron Áncash con 790.3 millones de dólares y Arequipa con 790.1 millones de dólares.

Para el Minem, “este resultado representa la mayor inversión registrada en la última década, que refleja el renovado dinamismo y la confianza de los inversionistas en el desarrollo de proyectos mineros en el país”.

Solo en diciembre, la inversión minera fue de 1,093 millones de dólares, lo que significó un avance del 67.9% respecto a noviembre. Y en exploración, la inversión de diciembre fue de 93 millones de dólares, un avance del 20.4% en comparación a diciembre de 2024.

Con esta cifra, la inversión en este rubro en todo el año llegó a 788 millones de dólares, un crecimiento de 38.5% frente a 2024 (569 millones de dólares), de acuerdo con el Boletín Estadístico Minero (BEM).