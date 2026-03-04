Trump intensifica críticas sobre Starmer: no es Winston Churchill

Washington. El presidente Donald Trump intensificó el día de ayer 03 de marzo, sus críticas ⁠al primer ministro británico, Keir Starmer, afirmando que su falta de apoyo inmediato a los ataques estadounidenses contra Irán demostraba que "no estamos tratando con Winston Churchill".

Trump ha arremetido contra Starmer tres veces esta semana después de que este afirmara que ⁠ni el ejército británico ni sus bases aéreas ⁠participaron en los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel contra Teherán, en los que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Starmer declaró ante el Parlamento que el Gobierno había aprendido de sus errores al apoyar a Estados Unidos en la guerra de Irak de 2003, y afirmó que cualquier acción militar debe contar con un "plan viable y bien pensado".

También afirmó que no creía en un "cambio de régimen caído del cielo" (es decir, solo con ataques aéreos).

Furia a la española

Trump amenazó con cortar todo el comercio con España, cuyo gobierno se negó a permitir que aviones estadounidenses usaran bases españolas para atacar Irán.

"España se ha portado de manera terrible", expresó Trump durante su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca.