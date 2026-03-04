Trump y Rubio se contradicen: ¿quién inició la guerra?

Washington. La descoordinación en la elaboración del mensaje de comunicación sobre los motivos del ataque en contra de Irán continuaron ayer 03 de marzo, en la Casa Blanca.

Un alto funcionario del Pentágono atribuyó ayer a Israel la muerte del ayatolá Alí Jamenei, y reiteró que el objetivo de Estados Unidos es restringir la capacidad militar de Irán.

Elbridge Colby, subsecretario de Política de Defensa, compareció ante la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado en una audiencia celebrada en el Capitolio sobre los ataques.

Las operaciones ordenadas por Donald Trump se centran en mermar "la capacidad de la República Islámica" para atacar objetivos estadounidenses, en particular contra sus bases en Oriente Medio, pero también contra sus aliados de la región.

El objetivo prioritario fue reducir "las fuerzas de misiles" de Irán, que, según el subsecretario, "habían crecido de manera significativa y representaban una amenaza".

El senador Jack Reed, principal miembro demócrata de la comisión de las fuerzas armadas, le preguntó a continuación por qué "el primer objetivo de esta campaña había sido el ataque y la muerte de Jamenei y de los principales dirigentes del régimen".

Colby respondió: "Son operaciones israelíes".

¿Quién desencadenó la guerra?

El presidente Donald Trump afirmó ayer que Irán iba a atacar primero, contradiciendo así la versión de su jefe de la diplomacia, Marco Rubio, quien había sostenido la víspera que Israel desencadenó la guerra.

"Creo que iban a atacar primero y yo no quería que eso ocurriera. Así que, en cierto modo, puede que yo le haya forzado la mano a Israel", dijo Trump a los periodistas durante su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz.