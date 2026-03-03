Envíos de crudo venezolano se duplican en febrero

Venezuela aumentó drásticamente sus exportaciones de petróleo en febrero, enviando aproximadamente el doble de barriles al exterior en comparación con el mes anterior, cuando la administración Trump ejerció por primera vez el control de las ventas de crudo del país.

Las exportaciones diarias de febrero, medidas por cargas de buques, aumentaron a un máximo de cinco meses de 788,000 barriles, según informes de envío y datos de la firma de inteligencia marítima Kpler Ltd. En enero, la cifra fue de alrededor de 383,000.

La producción de crudo en Venezuela se está recuperando después de caer a un mínimo de aproximadamente dos años en enero, cuando la captura de Nicolás Maduro por parte de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos arrojó al país a la incertidumbre.

Los operadores petroleros están evaluando los datos de Venezuela en el contexto de los ataques estadounidenses contra Irán, que han trastocado los mercados energéticos y disparado los precios del petróleo ante la preocupación por la interrupción del suministro. Si bien el vital Estrecho de Ormuz permanece abierto, los buques se mantienen alejados de la vía fluvial, por donde pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas transportados por mar en el mundo.

En Venezuela, la producción de crudo ha aumentado tras la recuperación del acceso a la nafta pesada, un diluyente esencial para reducir la viscosidad del petróleo, lo que facilita su transporte por oleoducto y la continuidad de la producción. Venezuela recibió cinco cargamentos de diluyentes el mes pasado, en comparación con dos en enero.

Las refinerías estadounidenses están obteniendo la mayor cantidad de petróleo en más de siete años, gracias a la importante petrolera Chevron Corp. y a las comercializadoras de materias primas Vitol Group y Trafigura Group. Estados Unidos recurrió a estas comercializadoras para vender hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano. Trafigura y Vitol han enviado hasta la fecha al menos 35 millones de barriles de petróleo (incluyendo crudo, fueloil y asfalto) desde principios de enero, lo que equivale a alrededor del 70% del petróleo cedido por Venezuela, según los datos. Aproximadamente la mitad del petróleo se ha almacenado en tanques en el Caribe, Estados Unidos y también en buques, ya que China, el principal comprador, no ha adquirido ninguno desde la captura de Maduro.

PDVSA firma contratos de suministro

La petrolera venezolana PDVSA anunció el martes la firma de contratos de suministro de petróleo para exportaciones a Estados Unidos. La compañía no reveló los nombres de las contrapartes. (con información de Reuters)