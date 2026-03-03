Vincula Sheinbaum a desaparecidos con el crimen organizado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en la actualidad los casos de desaparición en México están relacionados con el crimen organizado principalmente.

“Es muy distinto los desaparecidos de los 70, 80, a lo que vivimos ahora. En aquella época eran desaparecidos políticos, desaparecidos por el Estado mexicano por tener una posición o por ser luchadores sociales en el país (...) Y por otro lado, es la situación que se vive (en la actualidad) en donde hay desaparecidos vinculados con los grupos delictivos, con la delincuencia organizada principalmente”, dijo.

Añadió que su gobierno reforzó el modelo de atención a las desapariciones en el país, con la apertura obligatoria de carpetas de investigación, un sistema nacional de alertamiento inmediato y acciones contra el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.

Detalló que se fortalece el sistema de alertamiento para que, en las primeras horas tras la denuncia, se notifique a aeropuertos, bancos y centrales de autobuses, con el fin de facilitar la localización temprana de la persona desaparecida.

La mandataria mexicana aseguró que la Secretaría de Gobernación mantiene atención directa con colectivos de familiares y que incluso ella ha dado seguimiento personal a algunos casos.

Indicó que se trabaja en la consolidación de una plataforma única de datos, lo que ha permitido localizar a personas reportadas como desaparecidas que realizaron trámites oficiales en algún punto del país. “Se han encontrado muchas personas en vida”, afirmó, al señalar que en promedio pueden pasar tres meses para lograr la localización en algunos casos.

Estigmatización

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) cuestionó las declaraciones realizadas en la conferencia matutina presidencial y sostuvo que las desapariciones del pasado y las actuales están unidas por un factor común: la impunidad.

A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, la organización señaló que el afirmar que la mayoría de los casos de desaparición en el país están vinculados a la delincuencia organizada es un señalamiento que “desconoce que la responsabilidad del Estado no se limita a la participación directa de sus agentes”, además de que minimizar esa dimensión no está a la altura de la crisis que atraviesa la nación.

También, sostuvo que en múltiples estados los colectivos y familiares de personas desaparecidas enfrentan riesgos al momento de denunciar, particularmente en regiones donde —afirman— imperan redes de macrocriminalidad.

En ese contexto, señalaron que “los centros de impunidad” se encuentran en fiscalías que obstaculizan denuncias, retrasan búsquedas o incluso estarían coludidas, lo que agrava la desconfianza institucional.