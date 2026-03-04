Irán amenaza con atacar centros económicos

Riad. Israel y Estados Unidos bombardearon ayer 03 de marzo, el centro de Teherán y los iraníes intensificaron sus ofensivas y amenazaron con atacar "todos los centros económicos" de Oriente Medio, en el cuarto día de una guerra sin límite de tiempo.

Los ataques de ambas partes arrecian incendiando las monarquías petroleras del Golfo, dejando decenas de miles de viajeros varados, paralizando el estrecho de Ormuz y disparando el precio del oro negro, aunque por el momento el impacto en el crudo es menor que en la pandemia de covid-19 o la guerra en Ucrania.

El número de muertos en esta guerra desencadenada el sábado por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán subió a más de 780 en territorio iraní, según la Media Luna Roja local.

Teherán se ha convertido en una ciudad fantasma para los habitantes que no han huido de las bombas.

"Me da miedo caminar por las calles desiertas", dice Samireh, una enfermera de 33 años que se ha quedado por sentido del deber.

Según la agencia de noticias Tasnim, cazabombarderos israelíes y estadounidenses apuntaron al edificio que alberga la institución encargada de elegir al líder supremo que sucederá al ayatolá Alí Jamenei, muerto el primer día de la guerra.

Israel anunció el martes haber llevado a cabo ataques aéreos contra la presidencia iraní y las oficinas del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Teherán, y contra instalaciones de producción de misiles balísticos en todo el país.

También afirmó que golpeó infraestructuras subterráneas clandestinas, en las afueras de Teherán.

El general Ebrahim Jabari, un alto mando de los Guardianes de la Revolución, advirtió que si siguen los bombardeos "todos los centros económicos" de Oriente Medio serán blanco de represalias y añadió que el precio del petróleo, que subió este martes a 85 dólares, podría llegar hasta los 200 dólares.

Por la noche, Irán anunció que lanzó una nueva andanada de drones y misiles contra Israel.

Entre tanto, el presidente estadounidense cierra la puerta al diálogo.

"Quieren hablar. Dije: '¡Demasiado tarde!'", expresó Donald Trump.

El mandatario declaró que "prácticamente todo ha sido destruido" en Irán.

Washington, que ha registrado seis bajas de soldados, ha sufrido ataques directos a sus intereses.

Amazon

La embajada estadounidense en Arabia Saudita fue blanco de dos drones iraníes que provocaron un incendio, obligándola a cerrar sus puertas, como ya hizo la legación diplomática en Kuwait.

Los drones iraníes también alcanzaron centros de datos de Amazon en Baréin y en Emiratos Árabes Unidos. Catar afirma haber frustrado los ataques contra el aeropuerto internacional Hamad.

Irán advirtió a las potencias europeas que se mantengan al margen de la contienda después de que Alemania, Francia y el Reino Unido se mostraran dispuestos a emprender "acciones defensivas" para destruir las capacidades militares iraníes. "Sería un acto de guerra", declaró el Ministerio iraní de Relaciones Exteriores.

Por la noche, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que enviará refuerzos a Oriente Medio, incluido el portaviones Charles de Gaulle y su escolta de fragatas.