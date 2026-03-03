BID destaca la solidez macrofinanciera de México

México destaca entre los cinco países que mantienen marcos macrofinancieros más sólidos en América Latina, lo que favorece a ajustes más moderados ante choques externos, refirieron economistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Acompañan a México en esta distinción Chile, Jamaica, Panamá y Uruguay, que son los países con el índice EMBI más resiliente.

Al interior del Informe macroeconómico del 2026, titulado “Resiliencia y perspectivas de crecimiento en una economía global cambiante”, explicaron que estas respuestas en el índice EMBI, sugieren que los mercados los consideran más resilientes.

“La evidencia empírica confirma que la credibilidad influye considerablemente en los resultados macroeconómicos tras choques de riesgo mundiales. Los países con perfiles del EMBI más resilientes experimentan recesiones menos profundas, ajustes más moderados del tipo de cambio real y saldos fiscales más estables”, señalaron.

Al interior del documento, explicaron que en las economías de baja vulnerabilidad, las expectativas ancladas y los marcos de política estables evitan que la depreciación se refleje en la inflación, lo que mantiene contenida la dinámica de los precios.

“En general, los resultados muestran que la credibilidad macrofinanciera es una línea de defensa crucial contra los choques financieros mundiales”.

De acuerdo con los expertos del BID, “el fortalecimiento de las anclas fiscales, la mejora de la credibilidad de la política monetaria y la profundización de los mercados financieros nacionales pueden reducir significativamente la sensibilidad a los diferenciales soberanos al riesgo mundial”.

Por tanto, consideran que, cuando se ha invertido en marcos de política creíbles y transparentes, se consigue estabilidad de largo plazo y se vuelven un escudo estratégico contra el ciclo financiero global.

Los expertos del BID estimaron que la economía regional crecerá 2.1%, contra 2.2% del 2025.

Remesas, amortiguador

Según el documento, que hace una revisión profunda de la situación macroeconómica y financiera de los países de la región, analizaron el comportamiento de las remesas.

Destacaron que en México, el menor crecimiento de estos envíos de dólares refleja cambios en los patrones migratorios; la participación en la población activa en Estados Unidos y las condiciones del tipo de cambio.

Refirieron un estudio reciente del BID para indicar un canal adicional que explica esta moderación en los envíos de remesas a México: la creciente incertidumbre en la política migratoria.

Agregaron que las remesas en México se destinan en una mayor proporción a gastos relacionados con inversión como la vivienda y proyectos discrecionales que tienen a responder más al riesgo percibido y en Centroamérica se usan más comúnmente para el consumo básico, lo que les hace menos sensibles a choques cíclicos o políticos.

En el documento dedicaron un apartado a comentar la riqueza en minerales esenciales para la transformación energética y digital que tienen los países de América Latina y el Caribe. Identificaron a México como uno de los líderes de producción y potencial productor de antimonio, para baterías.