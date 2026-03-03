Ganfeng Lithium quiere invertir 3,000 millones de dólares en Argentina

La empresa china Ganfeng Lithium volvió formalmente a hacer un nuevo intento para ingresar al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) con uno de sus mega proyectos de litio en Argentina. La inversión será de alrededor de 3,000 millones de dólares.

Será la segunda ocasión en que la empresa intente ingresar al régimen, esta vez para desarrollar el proyecto Pozuelos-Pastos Grandes (PPG), bajo la órbita de su subsidiaria, Lithea, en sociedad con Lithium Argentina.

El coqueteo de la empresa con el RIGI había comenzado el año pasado para el proyecto Mariana, pero en julio, el Gobierno desestimó su presentación al considerar que la propuesta no cumplía con los requisitos exigidos, ya que se trataba de un proyecto iniciado previamente a la entrada en vigencia del RIGI.

Ahora, exactamente fue el 27 de febrero, Ganfeng resolvió volver a aplicar, al integrar tres iniciativas en una, bajo una única estructura operativa. Con esta reorganización, la compañía prevé ampliar la capacidad de producción de carbonato de litio equivalente hasta alcanzar las 150,000 toneladas anuales, lo que lo ubicaría entre los mayores emprendimientos a nivel global.

En su comunicado, la compañía indicó: “la iniciativa ya ha alcanzado un hito significativo: la primera fase ha recibido la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental”.