Gobierno obtuvo 26 de cada 100 pesos de impuestos en aduanas

Entre enero y octubre de este año, poco más de una cuarta parte de lo que se recaudó en impuestos –el mayor sostén de las finanzas públicas– se obtuvo a través de las 50 aduanas del país, de acuerdo con la información oficial tanto de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En los primeros 10 meses del año, la recaudación en aduanas dejó al erario ingresos por 1 billón 204,841 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 16.2 por ciento.

Este monto representó 26% de los 4.5 billones de pesos que obtuvo el gobierno, en el mismo periodo, por la recaudación total de impuestos, un porcentaje mayor al de 24% de hace un año.

En lo que va del año, el gobierno ha implementado una serie de medidas para reforzar la recaudación por comercio exterior, la cual continuará siendo clave hacia el futuro para fortalecer los ingresos públicos.

Entre los cambios se encuentran las regulaciones a los minimis, es decir, aquellos productos de bajo valor, en donde a partir de agosto la tasa que se les cobra pasó de 19 a 33.5% a los bienes inferiores a 50 dólares provenientes de países sin tratado comercial con México, y que afectó el precio de los pedidos que usuarios hacen a través de plataformas como Temu, Shein y Aliexpress, entre otras.

Recuperación del IVA

Desglosado por impuesto, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) continuó siendo el rey en lo que se obtiene por el comercio exterior. De hecho, la ANAM atribuyó el crecimiento anual a la recuperación gradual del pago de este gravamen que, a octubre, dejó 828,769 millones de pesos, 10.2% más en comparación anual.

El segundo gravamen que dejó mayores recursos en el comercio exterior fue el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con 200,418 millones de pesos entre enero y octubre, un aumento anual de 48.6 por ciento.

En tanto, el Impuesto General a las Importaciones (IGI) dejó 140,926 millones de pesos, 20.7% más anual, mientras que por el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) se recaudaron 25,260 millones de pesos, 8.6% más.

El Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) fue el único que vio una reducción en su recaudación, con una caída de 27.3% anual al dejar solo 38 millones de pesos. En tanto, por otro tipo de impuestos se recaudaron 9,426 millones de pesos.

Por mar se obtuvo más

En el informe de la ANAM se observó que la mayor recaudación se obtuvo a través de las 17 aduanas marítimas que operan en el país. En total, dejaron 623,240 millones de pesos, 21.5% más anual.

La aduana que dejó más en este rubro fue la que se ubica en Manzanillo, que tuvo una participación en la recaudación de 25% con 155,755 millones de pesos, 7.4% más anual.

En el caso de las aduanas fronterizas, la recaudación que se obtuvo sumó 387,547 millones de pesos, 11% más anual, mientras que las aduanas interiores dejaron 194,053 millones de pesos, 11.2% más que hace un año.

