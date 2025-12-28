El gabinete de Japón aprueba un presupuesto récord de 785,000 millones de dólares

El gabinete de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aprobó el viernes un presupuesto récord de 785,000 millones de dólares para el próximo año fiscal, con el objetivo de lograr un equilibrio entre su política fiscal proactiva y las preocupaciones por un aumento repentino de la deuda limitando la emisión de nuevos bonos.

Ante el aumento de los rendimientos de los bonos gubernamentales y la debilidad del yen, la administración de Takaichi ha intensificado sus esfuerzos para tranquilizar a los inversionistas de que el gobierno no recurrirá a emisiones de deuda irresponsables ni a recortes de impuestos.

El presupuesto para el año que comienza en abril, que se presentará al Parlamento a principios del próximo año, totalizará un récord de 122.3 billones de yenes (784,630 millones de dólares), superando el presupuesto inicial de este año de 115.2 billones de yenes.

Aun así, la emisión de nuevos bonos gubernamentales aumentará ligeramente desde los 28.6 billones de yenes de este año a 29.6 billones de yenes, y el índice de dependencia de la deuda caerá a 24.2%, el más bajo desde 1998.

El aumento de los ingresos fiscales, que se proyecta aumentará 7.6% hasta un récord de 83.7 billones de yenes, ayudará a financiar un mayor gasto, aunque no compensará totalmente los crecientes costos del servicio de la deuda, junto con los mayores gastos en bienestar social y defensa.

Los costos del servicio de la deuda por pagos de intereses y redención de deuda aumentarán 10.8% a 31.3 billones de yenes, con la tasa de interés asumida fijada en 3.0%, el nivel más alto en 29 años, a medida que el Banco de Japón abandona su política monetaria ultra laxa.

Japón ya tiene la mayor carga de deuda del mundo desarrollado, con más del doble del tamaño de su economía, lo que lo hace muy sensible al aumento de los costos de endeudamiento y complica los planes de Takaichi de implementar medidas agresivas de estímulo fiscal.

Takaichi pretende abandonar la idea de utilizar el saldo presupuestario primario anual como objetivo de consolidación fiscal de Japón y establecer un nuevo objetivo que se extienda a lo largo de varios años para permitir un gasto más flexible.

La emisión de nuevos bonos gubernamentales aumentará ligeramente desde los 28.6 billones de yenes de este año a 29.6 billones de yenes, y el índice de dependencia de la deuda caerá a 24.2%, el más bajo desde 1998.