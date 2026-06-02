“La inversión pública y las inversiones mixtas detonarán el crecimiento”

La economía crecerá 1.1%, dice el consenso de los analistas. El crecimiento será más alto y llegará al rango de 1.8-2.8%, sostiene el Secretario de Hacienda, ¿de donde viene este optimismo? Édgar Amador Zamora lo explica: “La segunda mitad del año veremos una reactivación de la inversión pública y la concreción de muchas inversiones mixtas. La inversión pública tendrá un efecto multiplicador, que detonará inversiones privadas”.

En el primer trimestre, la inversión pública registra una caída de 18.4% “hay un desfase que se recuperará en los próximos meses. Tenemos una Ley de Infraestructura que fue publicada hace un mes y dará claridad y certidumbre a las inversiones”, dice el secretario durante una entrevista telefónica.

En los números del primer cuatrimestre, hay una caída de 2.2% en los ingresos del Gobierno Federal, “el desempeño está por debajo de las estimaciones, pero esto es temporal. En el corto plazo se recuperarán los ingresos fiscales”. Llama la atención la caída de los ingresos relacionados con el ISR, pero también los vinculados con el comercio exterior, el secretario descarta que éstos tengan que ver con la modificación de las Leyes aduaneras, “hay una curva de aprendizaje y tenemos una mesa de trabajo con todos los involucrados para resolver lo que ha ido surgiendo… La principal razón es la revaloración del tipo de cambio del peso, que está 13% arriba respecto al año pasado”.

Confianza pese a recorte de Moody’s

La baja de calificación a la deuda mexicana por parte de Moody’s, es tema obligado en la conversación, “obviamente no compartimos la visión que ellos plasmaron acerca del crecimiento económico y el desempeño de las finanzas públicas, pero reiteramos nuestro compromiso para profundizar la consolidación fiscal. Pasamos de un déficit de 6 puntos del PIB en el 2024 a 4.4% en el 2025... En el 2026, hemos logrado bajar el costo del servicio financiero, es la baja de las tasas de interés, pero también lo que estamos haciendo en manejo de pasivos. En los próximos años, seguiremos haciendo el esfuerzo de reducción del déficit, lo profundizaremos”.

De lo que pasó después de que se comunicó la decisión de la calificadora, algo positivo hay que destacar dice Édgar Amador Zamora: “No hubo ningún sobresalto en los mercados. No se movió ninguna de las variables de referencia, empezando por el tipo de cambio. Esto indica que hay confianza de los inversionistas en lo está haciendo el gobierno mexicano”.

La inflación sigue por encima del rango definido del Banco de México. “Le estamos poniendo mucha atención. Es un tema muy sensible por el impacto que puede tener en los hogares”, dice el Secretario de Hacienda “con el Pacic, dejamos claro que no vamos a dejarlo todo a las fuerzas del mercado. Al mismo tiempo, en el combate a la inflación, es muy importante que la intervención sea oportuna. No dejar que el problema crezca y se salga de control. En ese sentido, podemos explicar los estímulos fiscales para el precio de la gasolina. Se tomó la decisión relativamente pronto, porque queríamos evitar que lo que estaba pasando con los combustibles se trasmitiera a otros precios”.

Digitalizar para reducir burocracia

El Plan México está en la agenda del gobierno mexicano y en el centro de los trabajos de la Secretaría de Hacienda. Del diálogo con los sectores salen acciones concretas, dice Édgar Amador Zamora: “Las compras al sector acerero para los proyectos de infraestructura; las inversiones anunciadas recientemente por el sector farmacéutico (21,000 millones de pesos)… La afinación de lo relacionado con las inversiones mixtas”.

Trabas burocráticas. En esas reuniones con el sector privado, la complejidad de los trámites ha aparecido una y otra vez, así lo ve Amador Zamora: “Estábamos conscientes de que era un problema, pero ahora lo dimensionamos más. Es uno de los grandes inhibidores de la inversión, mucho más los trámites burocráticos a nivel local”.

La solución propuesta por el gobierno implica homologar trámites en las principales ciudades y eliminar requisitos que sean redundantes, “el proyecto está a cargo de un equipo que directamente trabaja con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que dirige José Merino. La digitalización de los trámites traerá cambios muy importantes, reducirá tiempos y mejorará la capacidad de respuesta… Muchos de los cambios que vienen estarán listos en las próximas semanas y confío en que podrán ser un factor que impulse inversiones”.

¿Cómo conciliar la necesaria tarea recaudatoria del SAT con la atención a las quejas de los empresarios sobre las acciones del recaudador? Esta es la última pregunta de la conversación con el Secretario de Hacienda: “Todos tenemos que pagar impuestos. Hay mecanismos para denunciar si hay algo incorrecto. De cualquier modo, tenemos que avanzar hacia la simplificación y todo lo que sirva para facilitar los pagos. En esto, también, es clave el uso de la tecnología. El contribuyente debe tener claros los criterios de la actuación de la autoridad”.

Llama la atención la caída de los ingresos relacionados con el ISR, pero también los vinculados con el comercio exterior, el secretario descarta que éstos tengan que ver con la modificación de las Leyes aduaneras.