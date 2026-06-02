“Podría ser necesario subir las tasas en breve”

Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal (Fed) de Cleveland, dijo ayer que el banco central estadounidense podría verse obligado a subir las tasas de interés en breve si las presiones inflacionarias, ya elevadas, siguen aumentando.

“A la vista de los datos, me preocupan más los riesgos crecientes de una inflación persistentemente elevada que los riesgos para el pleno empleo, y también que la política monetaria pueda no ser lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación a 2.0%”, mencionó en un discurso en el City Club de Cleveland.

“Si esperamos a tener pruebas definitivas de que la elevada inflación se ha arraigado en la economía, podría ser necesario realizar ajustes de política monetaria más amplios, con un costo mayor”, afirmó.

Hammack destacó la importancia de las expectativas de inflación actuales y señaló que, si éstas siguen al alza, “justificaría la adopción de medidas decisivas” para garantizar que el público espere que las presiones sobre los precios retrocedan hasta el objetivo de la Fed.

Hammack añadió que, por ahora, “es razonable mantener las tasas estables dadas las incertidumbres en torno a las perspectivas económicas. Sin embargo, si las tendencias recientes continúan, podría ser oportuno actuar pronto”.