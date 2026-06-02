Guerra afecta gravemente cadenas de suministro de ayuda humanitaria: ONU

Aunque la guerra en Medio Oriente cesara de inmediato, las cadenas de suministro humanitarias mundiales, actualmente interrumpidas, no se recuperarían antes del 2027, señaló ayer las Naciones Unidas.

Casi 100 días después de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán del 28 de febrero que desencadenaron el conflicto, las repercusiones se extienden mucho más allá de la región de Oriente Medio, afirmó Jean-Cedric Meeus, jefe de transporte y logística mundial de UNICEF, el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

“La interrupción de la cadena de suministro humanitaria mundial está afectando a los niños de todo el mundo, con una congestión continua en las rutas de la cadena de suministro global y un aumento de los costos”, declaró en una rueda de prensa en Ginebra, hablando desde Mogadiscio, en Somalia.

Semanas de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, amenazas y ataques aéreos no han logrado poner fin a la guerra ni reabrir el estrecho de Ormuz, el canal de navegación clave para el petróleo y el gas del Golfo.

“Lo que comienza como una interrupción de las rutas hacia Medio Oriente, el estrecho de Ormuz, se convierte directamente en una crisis humanitaria”, mencionó Meeus.

“Para UNICEF, los retrasos persistentes y los elevados costos operativos, en el contexto de la crisis de financiamiento mundial, ya están provocando decisiones imposibles”.

“Detrás de esta cadena de perturbaciones se esconde una ecuación sencilla pero brutal”, afirmó, ya que cada dólar adicional que se gasta en transporte supone menos dinero destinado a la ayuda para los niños.