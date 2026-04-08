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Delcy Rodríguez anuncia un "aumento responsable" de salarios en Venezuela para el 1 de mayo
El salario mínimo base en Venezuela se mantiene en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, lo que equivale a apenas unos centavos de dólar.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el miércoles que su gobierno realizará un "aumento responsable" de los salarios de los trabajadores a partir del 1 de mayo, aprovechando los desarrollos petroleros y mineros para mejorar las condiciones laborales.
El salario mínimo base en Venezuela se mantiene en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, lo que equivale a apenas unos centavos de dólar. Sin embargo, muchos empleados públicos y jubilados perciben ingresos adicionales a través de bonos y otros pagos que pueden elevar sus ingresos mensuales hasta unos 120 a 150 dólares.