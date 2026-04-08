Delcy Rodríguez anuncia un "aumento responsable" de salarios en Venezuela para el 1 de mayo

La presidenta encargada ⁠de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el miércoles ⁠que su ⁠gobierno realizará un "aumento responsable" de los salarios de los trabajadores a partir del 1 de mayo, aprovechando los desarrollos petroleros y mineros para mejorar las condiciones laborales.

El salario mínimo base en Venezuela se mantiene en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, lo que ⁠equivale a apenas ⁠unos centavos ⁠de dólar. Sin embargo, ⁠muchos empleados públicos y jubilados perciben ingresos adicionales a través de bonos y otros pagos que pueden elevar ⁠sus ingresos mensuales hasta unos 120 a 150 dólares.