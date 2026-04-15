Misión del FMI recomienda desembolso de 1,000 millones de dólares a Argentina

Expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendaron desembolsar a Argentina un nuevo tramo de 1,000 millones de dólares del programa de crédito a 48 meses, tras elogiar el estado de sus finanzas públicas.

Este nuevo tramo del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF por sus siglas en inglés), aprobado hace un año por un valor de 20,000 millones de dólares, debe ser aprobado ahora por el directorio del Fondo.

"El impulso en materia de políticas se ha fortalecido en los últimos meses con la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 y de legislación de reforma clave", destacan los expertos del FMI.

Los avances en estabilidad financiera son "impresionantes", lo que permitió discutir un nuevo "paquete de políticas sólido y equilibrado destinado a consolidar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento", añadió el texto.

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, dijo en X que el acuerdo "es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica".

El anuncio trae alivio al gobierno argentino un día después de que se conociera el dato de inflación de marzo (3.4%), el índice más alto en 11 meses.

Durante el mandato de Milei tras un drástico ajuste presupuestario la inflación anual bajó de 117% en 2024 a 31% en 2025, pero el proceso se detuvo en abril del año pasado.

Argentina logró un superávit en sus cuentas públicas en 2025 y con la mayoría lograda en las elecciones legislativas ha ido avanzando en reformas, como la laboral.

El tipo de cambio, con un peso elevado frente al dólar (1.385 pesos al cambio oficial), favorece las importaciones que el gobierno estimuló con políticas de desregulación.

La avalancha de importaciones, principalmente de China, ayudó a abaratar los precios pero también impactó a la industria, que en febrero registró una caída de 8,6% interanual.

"La motosierra no se detiene", dijo Milei el martes en referencia a su política de ajuste fiscal. Afirmó que va a "sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse la tasa de inflación" y "seguir abriendo la economía".

Argentina volvió además a los mercados de deuda internacionales en diciembre con la colocación de bonos en moneda extranjera, tras más de siete años de ausencia.

"Se proyecta que las reservas internacionales netas aumenten en al menos 8.000 millones de dólares en 2026", destaca el Fondo.

El país sudamericano ha entrado en default en varias ocasiones, dos de ellas en este siglo. En 2001, en medio de un estallido social que dejó 39 muertos, y en 2020, durante la pandemia de Covid-19.

Las relaciones con el FMI fueron difíciles durante buena parte de las últimas dos décadas, con largas negociaciones para saldar impagos.