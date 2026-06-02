Chevron presenta proyecto de inversión por 13,800 millones de dólares en Argentina

Chevron ha solicitado unirse al régimen de incentivos de Argentina para grandes inversiones para un proyecto petrolero no convencional de 13,800 millones de dólares en el área de El Trapial de Vaca Muerta, dijo el martes el principal petrolero de los Estados Unidos, en lo que se ubicaría entre las nuevas apuestas más grandes en el parche de esquisto del país.

La presentación, que todavía requiere la aprobación del gobierno, es la última señal de que las empresas energéticas globales se están posicionando para el crecimiento a largo plazo en Vaca Muerta, una de las mayores reservas de petróleo y gas de esquisto del mundo y una piedra angular de las esperanzas del país de impulsar las exportaciones y ganar dinero duro.

"Chevron elogia al gobierno de Argentina por hacer un progreso significativo hacia el desbloqueo del recurso energético de clase mundial de Argentina", dijo la compañía en un comunicado.

El gobierno del presidente Javier Milei ha promovido el RIGI, o régimen de incentivos para grandes inversiones, para atraer capital extranjero a sectores estratégicos, incluidos energía, minería e infraestructura. "Marcos como el RIGI, que contribuyen a la previsibilidad regulatoria y incentivan las decisiones de inversión a largo plazo, son pasos clave para la industria energética de Argentina", agregó Chevron.