EU aplicará aranceles de la sección 301 a Brasil

Estados Unidos propone un nuevo arancel de 25% sobre los productos brasileños después de que una nueva investigación concluyera que el país incurre en prácticas comerciales desleales.

El anuncio, publicado a última hora del lunes por la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR), exime a productos como el café, la carne de res, algunas frutas y las piezas de aeronaves.

Según la USTR, las políticas brasileñas relacionadas con el comercio digital y los servicios de pago electrónico, la aplicación de la ley anticorrupción, la protección de la propiedad intelectual, el acceso al mercado del etanol y la deforestación ilegal "son irrazonables y suponen una carga o restricción para el comercio estadounidense" en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio.

Los representantes del gobierno brasileño no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.

Los aranceles propuestos se anuncian aproximadamente un mes después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniera con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. Brasil ha intentado aliviar las tensiones desde que Estados Unidos impuso un arancel de 50% a las importaciones brasileñas el año pasado, la mayoría de los cuales fueron posteriormente eliminados.

Los llamados aranceles recíprocos de Trump, impuestos a la mayoría de las principales economías, fueron anulados por la Corte Suprema en febrero, por lo que la administración estadounidense está utilizando otras facultades, como la Sección 301, para abordar los desacuerdos comerciales.

La USTR dijo que Washington “sigue dialogando intensamente con Brasil para buscar una solución a las preocupaciones estadounidenses” y planea mantener las conversaciones antes de la fecha límite del 15 de julio para tomar medidas. La agencia celebrará una audiencia sobre la propuesta el 6 de julio.