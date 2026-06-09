Fitch recorta pronóstico del PIB para México a 1% por debilidad interna y menor impulso de EU

La calificadora Fitch recortó su estimado de crecimiento para la economía mexicana a 1% desde 1.7% que proyectó en marzo.

Este ajuste incorpora la debilidad observada en el arranque del año. Durante el primer trimestre, la economía registró una contracción de 0.6% que deterioró las perspectivas para el resto del 2026.

También refleja el menor impulso que recibirá México de Estados Unidos, cuya expectativa de crecimiento fue revisada a la baja por la misma agencia. Los economistas de Fitch aclararon que la previsión actual “aún supone una recuperación del crecimiento en el resto del año debido a la retirada de la restricción en las políticas fiscal y monetaria así como el impulso de la Copa Mundial”.

Al divulgar el reporte trimestral Global Economic Outlook, anticiparon que la economía de Estados Unidos registrará un crecimiento de 1.9% este año, que es también inferior a 2.2% que estimaron en marzo. El ajuste para la mayor economía del mundo resulta del “impacto más severo que tendrá el precio del petróleo”.

El nuevo pronóstico se basa en la expectativa de que Canadá, México y Estados Unidos no lograrán cerrar la revisión en curso del acuerdo comercial T-MEC.

De materializarse este escenario, se activaría un ciclo de revisiones anuales hasta alcanzar consensos entre los socios comerciales.

Tal como explican los economistas de Fitch, las reglas actuales permanecerán vigentes aunque la incertidumbre seguirá pesando sobre las decisiones de inversión.

Lenta actividad contendrá impacto de crisis por petróleo

De acuerdo con los expertos de la agencia, “la crisis mundial del petróleo debería ser solo una fuente moderada de presión en la inflación ante el efecto de la actividad lenta”.

Destacaron que la estrategia de las autoridades de estabilizar los precios de la gasolina será complementarias del efecto que sí tiene en la demanda una actividad económica lenta.

Acerca de la inflación, explicaron que ha experimentado presiones al alza que la llevaron a una variación anual de 4.4% en abril, desde 3.7% observado en diciembre. Con ello se mantiene por arriba del objetivo puntual de 3% y rebasa incluso el límite superior del intervalo de variabilidad permisible.

Observaron que esta presión alcista resulta de precios de alimentos y del efecto negativo de impuestos al consumo que entraron en vigor en enero.

De acuerdo con ellos, el debilitamiento de la demanda interna y la moderación que ha iniciado en la inflación subyacente, pueden ser favorables para que la inflación termine el año con una variación de 4.2 por ciento.

Credibilidad sin afectación

En el apartado para México, explicaron que al incorporar la transitoriedad de las presiones inflacionarias, el Banco de México ha flexibilizado su política monetaria.

Admitió que las expectativas de inflación superan el objetivo puntual, situándose en torno a 3.75%, “pero se han mantenido bastante estables durante el último año”.

“Esto sugiere que el giro más flexible del Banco de México no ha afectado significativamente su credibilidad”.

Esta observación es relevante porque en la reciente ratificación de la nota soberana, en marzo de este año, los analistas de la agencia advirtieron que los recortes de la tasa pese al repunte de los precios había generado dudas sobre la firmeza del banco central para el cumplimiento de su meta de inflación.

Institucionalidad, reto para los planes

Al incorporar el Plan de Infraestructura que promueve el gobierno de México entre los componentes para el crecimiento, advirtieron que sí podrían incentivar a la inversión.

Igual consideran que México mantiene el atractivo para la relocalización de cadenas de suministro que buscan acercarse al mercado final de Estados Unidos. Un elemento adicional para considerar un mejor desempeño.

Sin embargo, acotaron que “ambas opciones pueden verse obstaculizadas por las persistentes preocupaciones institucionales”.

Ruptura del T-MEC o nuevo acuerdo, improbables

En el apartado para México aclararon que tienen otros dos escenarios para la revisión del T-MEC, que son improbables.

El primero implica la ruptura del T-MEC o bien la salida de Estados Unidos. De ser el caso, las perspectivas de crecimiento para México se verían gravemente afectadas, observaron.

El otro escenario supone que se presente un nuevo acuerdo que ofrezca mejores condiciones a México, como la eliminación de los aranceles al sector automotriz.

Este documento no implica acción de calificación alguna. Integra perspectivas de crecimiento mundial así como un diagnóstico actualizado sobre el impacto del conflicto de Medio Oriente en la inflación, crecimiento y lo que ellos llaman “Crisis petrolera”.

De hecho estimaron que el PIB de la economía mundial este año estará en 2.4%, dos décimas debajo del pronóstico que tenían en marzo de 2.7 por ciento.

“Las perspectivas de crecimiento mundial se han visto perjudicadas por la crisis del petróleo provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán.