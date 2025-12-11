Guadalupe-Reyes: Comercios de Puebla prevén ventas por 16,000 millones de pesos

Puebla, Pue. Por la temporada “Guadalupe-Reyes”, el sector comercio de Puebla espera una derrama económica de poco más de 16,000 millones de pesos, es decir, 3.5% más respecto al mismo periodo del 2024.

Así lo comentó Manuel Flores Fernández, nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), quien sustituyó a Juan Pablo Cisneros Madrid, quien declinó al cargo para buscar la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Mencionó que los más de 7,000 afiliados esperan un aumento de sus ventas, hasta de 30%, ya que las familias aprovechan las ofertas para usar de mejor forma el aguinaldo.

Comentó que ropa, zapatos, electrónicos, juguetes y otros artículos para regalos son los que más se comercializan en esta temporada, la cual es una de las tres fechas que mejor ventas genera a lo largo del año.

Refirió que el presente año ha sido positivo en las temporadas altas, como fue en El Buen Fin, donde la derrama económica fue de 5,800 millones de pesos.

Explicó que en el estado operan más de 1,300 comercios de regalos, 1,151 establecimientos de dulces y repostería y 987 tiendas de calzado. Asimismo, hay 481 puntos de venta de cerveza y 258 negocios minoristas de vinos y licores, todos con importantes ventas.

Apoyo contra comercio informal

Indicó que la proyección de venta requiere el apoyo de las autoridades municipales para frenar la invasión del comercio informal en el Centro Histórico.

Comentó que no debe darse tregua o negociaciones para permitir que se instalen puestos en la zona centro, ya que perjudicarán a los negocios establecidos.

Recordó que en la edición 15 de El Buen Fin, ayudó que hubiera operativos para impedir la instalación de vendedores ambulantes, por lo que esperan el mismo apoyo en este cierre del año.

Flores Fernández dijo que la Canaco siempre estará en contra de esa competencia desleal y quienes la encabezan.

Mencionó que en los últimos dos años hay una recuperación de las ventas, lo cual no fue fácil conseguir, tras la pandemia de Covid-19, ya que hubo cierres de negocios que aguantaron la difícil situación económica.

Comentó que al centro de Puebla están regresando negocios que en su momento se fueron a plazas comerciales, debido a que no tuvieron el mismo impacto en sus ventas.