Asesinan a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; hay dos detenidos y un agresor abatido

Autoridades federales y estatales confirmaron la noche de este sábado el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, luego de una agresión ocurrida en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, tras el ataque fueron detenidas dos personas presuntamente involucradas, mientras que uno de los agresores murió durante los hechos.

Ataque y primeras acciones de seguridad

El Gabinete de Seguridad informó que los hechos ocurrieron en la zona centro de Uruapan. Durante la agresión, Carlos Manzo perdió la vida, y uno de los atacantes también murió. Dos personas más relacionadas con el atentado fueron puestas a disposición de las autoridades.

El Gobierno de Michoacán y fuerzas federales desplegaron un operativo inmediato para resguardar la zona, mantener patrullajes preventivos y garantizar la seguridad de la población.

Gobierno estatal condena el atentado

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó “enérgicamente el cobarde atentado” contra el alcalde y confirmó el aseguramiento de los presuntos responsables.

El Secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera, y elementos de la Guardia Nacional se encuentran en Uruapan coordinando las acciones de seguridad e investigación.

Las autoridades estatales y federales informaron que todas las instancias de seguridad están trabajando de manera conjunta para el esclarecimiento del crimen. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el móvil del ataque o la identidad de los detenidos.

El gobierno estatal afirmó que continuará informando conforme avancen las investigaciones.