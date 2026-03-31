Casi la mitad de los contribuyentes de EU solicitan las nuevas deducciones planteadas en la ley republicana de recortes fiscales

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos (EU), declaró ayer 30 de marzo, que las devoluciones de impuestos a particulares durante la campaña de declaración de la renta del 2026 han aumentado más de 10% con respecto al año pasado, y que casi la mitad de los contribuyentes se han acogido a las nuevas deducciones previstas en la ley republicana de recortes fiscales aprobada el año pasado.

Bessent mencionó en el programa Fox and Friends que 25% de las declaraciones de la renta que ha recibido hasta ahora el Servicio de Impuestos Internos, (IRS, por su sigla en inglés) han solicitado una deducción por el pago de primas por horas extra devengadas en el 2025, lo que calificó como “el golpe maestro” de las deducciones.

Los contribuyentes también están solicitando deducciones por los ingresos no sujetos a impuestos procedentes de propinas, la Seguridad Social y los intereses de préstamos para la compra de automóviles nacionales.

Según los últimos datos de declaraciones del IRS, a fecha de 20 de marzo, el importe medio de las devoluciones a particulares este año era de 3,571 dólares, lo que supone un aumento de 350 dólares, o 10.9%, con respecto al mismo periodo del 2025.

Afirmó que, como consecuencia de los cambios fiscales, que también incluyen un incremento de 30,000 dólares en las deducciones por impuestos estatales y locales, muchos contribuyentes están reduciendo sus retenciones sobre los ingresos del 2026, y añadió: “Están obteniendo aumentos salariales automáticos al modificar sus retenciones”.

El funcionario también señaló que las notificaciones bancarias de “informes de actividades sospechosas” relacionadas con posibles fraudes y actividades de blanqueo de capitales han aumentado 20% este año debido a la campaña de represión contra las actividades fraudulentas relacionadas con la asistencia sanitaria federal y las prestaciones sociales, que, según él, han alcanzado los miles de millones de dólares.

Animó al público a enviar pistas a través de una página web del Tesoro dedicada a las denuncias, mediante la cual los denunciantes pueden recibir una recompensa de hasta 30% de los fondos recuperados gracias a la información que faciliten.

Bessent afirmó que esta iniciativa ha proporcionado 700 pistas a los investigadores de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro.