México entregará petróleo a empresas cubanas

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno de México está en conversaciones con varias empresas privadas interesadas en comprar combustibles a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para venderlo a compañías cubanas.

Los comentarios de la mandataria izquierdista surgen luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera el domingo que no tenía "ningún problema" con que Rusia enviara petróleo a Cuba, tras haber impedido la llegada a la isla de crudo venezolano y también de otros países como México, bajo amenaza de aranceles.

“Hay privados que se han acercado a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex y llevarlos a los privados de Cuba (...) Hay varias empresas, no solamente una”, declaró Sheinbaum durante su rueda de prensa habitual.

A fines de febrero, el departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que la venta a Cuba de gas y otros combustibles podía ser autorizada si se destinaba al sector privado para sus actividades privadas.

Sin revelar nombres, indicó que se trata de empresas que se dedican al transporte y la exportación de hidrocarburos.

Añadió que en Cuba existen empresas privadas como cadenas hoteleras que requieren dichos combustibles y hacen acuerdos con estas firmas.

“No necesariamente es un acuerdo gobierno-gobierno”, detalló la mandataria.

La isla se encuentra ávida de petróleo y hundida en una larga crisis económica y política, agravada por la escasez de productos básicos y la multiplicación de los apagones debido al bloqueo del impuesto petrolero por Washington.

La interrupción del suministro de crudo desde Venezuela, su principal proveedor, se dio tras la operación militar con que Estados Unidos derrocó al presidente Nicolás Maduro en enero.

Sin cambios en políticas

Rusia anunció que el petrolero Anatoly Kolodkin, cargado con 730,000 barriles de crudo, ingresó a Cuba.

Ante ello, Estados Unidos aseguró que la llegada del petrolero no significa que haya cambiado su política de bloqueo contra la isla en ese sector, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“La Casa Blanca decidirá caso por caso si permite que nuevos barcos con crudo, vitales para la exangüe economía cubana, puedan ingresar a puertos cubanos”.

“Esto no es un cambio de política. No ha habido un cambio formal en la política de sanciones”, agregó.