Solcor llega a Argentina y se consolida en Colombia

Hace más de una década, Alexander Decock y Steven van Cauwenberge, dos emprendedores belgas, llegaron a Chile para participar en el programa Startup Chile de Corfo con una idea innovadora: que las empresas se convirtieran en “prosumidoras”, es decir, productoras y consumidoras de energía renovable en sus operaciones diarias mediante la instalación de paneles solares.

Solcor construyó desde cero el autoconsumo solar B2B y hoy lidera con cerca del 30% del mercado gracias a la implementación del modelo de financiamiento ESCO, que cubre la inversión inicial para la instalación de los paneles, democratizando el acceso a la energía solar.

La propuesta de Solcor tuvo una buena recepción en un contexto de crisis climática y alta electrificación: hoy cuentan con más de 700 proyectos ejecutados y recientemente lograron un hito en su expansión regional con la entrada a Argentina, que se suma a las operaciones que la compañía mantiene en Colombia desde hace cuatro años, convirtiéndose en la única representante del segmento con proyectos propios en otros países de la región.

“Nuestra oferta de valor se enfoca en organizaciones de distintos rubros que necesitan energía para su funcionamiento diario. Gracias al uso de fuentes renovables, ayudamos a reducir su dependencia de las distribuidoras, se abaratan los costos operacionales y se contribuye a la transición energética con un impacto positivo en la huella de carbono”, explicó Alexander Decock, socio fundador de Solcor.

Hoy, la firma está presente en Colombia con paneles solares ubicados en distintas regiones del país y diversas configuraciones como instalaciones en techos, a nivel de suelo o incluso estacionamientos, mientras que en Argentina, el primer proyecto fue ejecutado en un fundo de olivos en la provincia de Mendoza. Actualmente, los proyectos de Solcor en Latam incluyen a clientes que van desde grandes corporaciones como Cencosud, Mall Plaza, hasta municipios y comunidades.