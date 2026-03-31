Recorte de tasas de Banco de México redujo el atractivo del peso: expertos

El recorte en la tasa que aplicó Banco de México, para llevarla a 6.75% redujo el diferencial frente a Estados Unidos, restando atractivo al peso, coincidieron analistas de Monex, Moody´s Analytics y la plataforma de inversiones y construcción de patrimonio, Fintual.

Esto podría traducirse en mayor volatilidad cambiaria, con riesgo de depreciaciones abruptas y un eventual traspaso a precios, en el contexto de alta incertidumbre global, presiones en commodities y posibles episodios de aversión al riesgo, argumentó la directora de análisis económico, cambiario y bursátil de grupo financiero Monex, Janneth Quiroz.

El diferencial de tasas es clave para México porque incentiva a los inversionistas a permanecer en el mercado en periodos de incertidumbre. Actualmente es de 300 puntos base, resultado de la diferencia entre la tasa mexicana (6.75%) y la de Estados Unidos (3.50-3.75 por ciento). Antes de la pandemia, este diferencial era de alrededor de 400 puntos base.

Aparte, el director para América Latina en la consultoría Moody´s Analytics, Alfredo Coutiño, aclaró: “aunque el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos sigue siendo positivo, el peso sigue vulnerable a factores internos y eventos geopolíticos globales”.

Destacó en particular el aumento que han tenido los precios internacionales de petróleo, provocado por el conflicto militar en Medio Oriente, que dijo “ya ha afectado los precios de los combustibles en México”.

Adiós al súper peso

Tal como lo explicaron los analistas consultados, el diferencial de tasas está perdiendo el atractivo y el mercado cambiario comienza a resentir la reducción de ese premio que por años sostuvo el atractivo de invertir en pesos.

Los analistas advierten que este menor diferencial está perdiendo fuerza como ancla del tipo de cambio, lo que abre espacio a episodios de mayor volatilidad ante choques externos.

La economista jefe de de Fintual, Priscila Robledo, advirtió que si el conflicto geopolítico se intensifica, con mayores alzas en energéticos y depreciación cambiaria, el panorama inflacionario podría deteriorarse, obligando al banco central a pausar o incluso revertir el ciclo de recortes.

Añadió que, si bien el peso podría enfrentar presiones adicionales, el diferencial de tasas con Estados Unidos seguirá ofreciendo cierto soporte.

Tanto el promedio del diferencial prepandemia, de 400 puntos base, como el actual, que está en 300 puntos base, se encuentran muy lejos de los 575 puntos base que alcanzó en el punto máximo de la restricción monetaria, en octubre del 2023. El que dio soporte al llamado “súper peso”.

Menor diferencial redefine el entorno cambiario

La gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, explicó en la conferencia de prensa donde presentó el Reporte de Estabilidad Financiera, que “los bajos niveles de volatilidad implícita han contribuido a la construcción de posiciones de acarreo que se benefician del diferencial de tasas de interés entre México y otras economías desarrolladas, lo cual ha sido un factor que ha beneficiado al peso”.

En aquella conferencia, del 10 de diciembre, precisó que el peso mexicano acumulaba una apreciación de 13.9% hasta ese momento.

El diferencial de tasas es la llamada “postura monetaria relativa” que también es tomado en cuenta por el banco central en la recalibración de la política monetaria.