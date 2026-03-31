Inflación en Alemania se aceleró a 2.7% en marzo

La inflación en Alemania se aceleró en marzo hasta alcanzar su nivel más alto desde enero del 2024, impulsada por el aumento vertiginoso de los precios de la energía debido a la guerra en Medio Oriente, según datos oficiales publicados ayer 30 de marzo.

Los precios al consumo subieron 2.7% anual, de acuerdo con datos preliminares de la agencia federal de estadística Destatis.

Solo los precios de la energía incrementaron 7.2% respecto al año anterior, su primer aumento desde diciembre del 2023, según la agencia.

La tasa de inflación anual general de marzo se disparó con respecto a 1.9% registrado en febrero, aunque se situó por debajo de 2.8% previsto por los analistas encuestados por la plataforma de datos financieros FactSet.

La guerra en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel iniciaron los bombardeos contra Irán, ha provocado un alza vertiginosa de los precios del petróleo y el gas en todo el mundo.

Esto ha dado lugar al cierre casi total de una ruta clave de tránsito energético a través del Estrecho de Ormuz, así como a ataques contra instalaciones energéticas en todo el Golfo.

El impacto ha sido especialmente duro en Alemania, que depende en gran medida de las importaciones de combustibles fósiles.

Como parte de la respuesta del gobierno alemán, las gasolineras estarán obligadas a limitar sus aumentos de precios de la gasolina y el diésel a una vez al día a partir de mañana.

Alemania también contempla la introducción de un impuesto sobre las ganancias extraordinarias del sector energético.

El Banco Central Europeo advirtió la semana pasada de un aumento de la inflación en la zona euro, así como de un menor crecimiento debido a la guerra.

Los analistas han aumentado sus apuestas a que el banco central subirá las tasas de interés el próximo mes, en un intento por contener el previsto repunte de los precios al consumo.

Solo los precios de la energía incrementaron 7.2% respecto al año anterior, su primer aumento desde diciembre del 2023.