La fintech chilena Fintoc acelera su expansión en México

La fintech de origen chileno, Fintoc designó a Fausto Sainz como su gerente de país en México, quien encabezará la siguiente fase de crecimiento de la fintech en el país, enfocada en ampliar su base de clientes y profundizar su oferta de productos en el mercado local.

Desde su nuevo rol, que asumirá en abril, Sainz liderará la consolidación de la operación en un entorno donde los pagos digitales han cobrado mayor relevancia. Entre los próximos planes de la firma se encuentra la fase final para obtener la autorización de incio de operaciones como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), en proceso ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como el lanzamiento de la aceptación de pagos con tarjeta, previsto para el mismo mes.

La estrategia de expansión de la compañía se apoya en avances previos en infraestructura. Fintoc ya cuenta con conexión directa al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), lo que le permite operar dentro del sistema administrado por el Banco de México. Con ello, se convirtió en la primera fintech de origen chileno en acceder de forma directa a esta red de pagos.

De acuerdo con la tecnológica, este movimiento forma parte de una apuesta más amplia por el mercado mexicano, donde la empresa ha identificado oportunidades en la digitalización de pagos, particularmente en el comercio electrónico. La compañía busca integrarse con plataformas enfocadas en transacciones minoristas de bajo monto, segmento en el que ha detectado una demanda creciente por alternativas a los pagos tradicionales con tarjeta.

De acuerdo con la firma, el ecosistema de transferencias bancarias en México ha registrado pocos cambios estructurales desde la creación del SPEI en el 2004, lo que ha limitado las opciones para que las empresas modernicen la gestión de sus flujos de dinero. En este contexto, la fintech apunta a desarrollar herramientas que automaticen procesos y mejoren la experiencia de pago.

Actualmente, el SPEI cuenta con 95 participantes conectados de forma directa, entre bancos, cajas de ahorro, Sociedades Financieras Populares (Sofipos) e IFPEs.

Además de los participantes directos, existe un número creciente de entidades que operan como participantes indirectos, utilizando a terceros –generalmente bancos– para enviar o recibir transferencias. Si bien este modelo ha ampliado el acceso, también ha evidenciado áreas de mejora en estabilidad operativa, notificaciones y experiencia del usuario.

Escalabilidad

En este entorno, la compañía considera que uno de los principales retos para las empresas es la escalabilidad en la recepción de pagos por transferencia. A medida que aumenta el volumen de operaciones, los procesos manuales resultan insuficientes, lo que abre espacio para soluciones que permitan identificar pagos en tiempo real sin necesidad de desarrollar infraestructura propia.

A nivel global, los pagos en tiempo real han ganado terreno como una alternativa más eficiente frente a los esquemas tradicionales. Modelos como PIX, en Brasil, o UPI, en India, han impulsado la adopción masiva de transferencias inmediatas, al ofrecer menores costos y eliminar intermediarios en comparación con los pagos con tarjeta.

El nombramiento de Sainz se da tras un periodo en el que lideró avances regulatorios y operativos clave para Fintoc en México. Se incorporó a la empresa en el 2022 y previamente participó en la expansión de la firma de vales Swile en el país, además de colaborar en el desarrollo de soluciones financieras en PagaTodo.