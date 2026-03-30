En enero- febrero, recaudación por IVA disminuyó 8.8%, afectó fortaleza del peso

La apreciación del peso al inicio del año, previo a la escalada de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, tiraron la recaudación que obtiene el erario por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por importaciones, de acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Informe de Finanzas Pública y la Deuda Pública del primer bimestre del año mostró que, entre enero y febrero pasados, los ingresos tributarios dejaron 1 billón 21,800 millones de pesos a las arcas del gobierno, lo que representó un aumento anual de 2.6 por ciento.

A detalle, los ingresos obtenidos por el IVA –un impuesto relacionado al consumo– dejaron 271,900 millones de pesos, lo que representó una disminución de 8.8% en comparación con hace un año.

Por su parte, los ingresos que se obtienen por el impuesto a las importaciones sumaron 27,700 millones de pesos, es decir, 7.2% menos que en el primer bimestre del 2025.

La Secretaría de Hacienda, a cargo de Édgar Amador Zamora, indicó que la caída en la recaudación de estos dos rubros se debió a la apreciación del peso frente al dólar, que pasó de 20.5 en diciembre a 17.5 pesos por dólar a febrero, además de un efecto base de comparación.

En el caso del Impuesto sobre la Renta (ISR), el informe de Hacienda detalló que este gravamen dejó 556,300 millones de pesos, un aumento anual de 4.9 por ciento. El incremento, de acuerdo con la dependencia, se debió a un mayor cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes, así como a mayores salarios y utilidades.

Por su parte, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) dejó ingresos públicos por 140,200 millones de pesos, un crecimiento de 14.2% respecto a hace un año.

“Este desempeño se explicó principalmente por el incremento de 16.6% en el componente de combustibles, en un contexto de menores estímulos fiscales con respecto al primer bimestre del 2025. Asimismo, el componente distinto de combustibles contribuyó con un aumento de 11.3% real anual, impulsado por la revisión de los impuestos correspondientes al consumo de tabacos labrados y bebidas azucaradas”, añadió la SHCP.

Este año entraron en vigor modificaciones al IEPS que se cobra en cigarros, juegos de apuestas, bebidas azucaradas como refrescos, jugos, y hasta bebidas consideradas como light o “cero”.

Petroleros, en caída

En el caso de los ingresos que se obtienen por el petróleo, la Secretaría de Hacienda reportó una caída en el primer bimestre del año, además de quedar por debajo del programa.

Entre enero y febrero, se obtuvieron ingresos petroleros por 136,400 millones de pesos, una caída de 9.1% en comparación con el mismo periodo de hace un año. Asimismo, quedaron 46,600 millones de pesos por debajo del programa.

Lo anterior se debió, primero, a una plataforma petrolera con condensados menor a la esperada en 0.3%, así como un menor precio del petróleo, en donde se esperaba fuera de 59.5 dólares por barril y el observado fue de 55.8 dólares, es decir, 6.3% menos.

En el caso de los ingresos no tributarios, que considera derechos, aprovechamientos, y otros, los recursos obtenidos sumaron 62,700 millones de pesos, 8.9% más anual.

“En su interior, destacó el crecimiento de los rubros de aprovechamientos (23.0%) y derechos (0.9%), lo que compensó la disminución del rubro de productos (44.2%)”, explicó Hacienda.

En tanto, los ingresos de los organismos como IMSS e ISSSTE sumaron 118,000 millones de pesos, 2.2% más, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó 83,700 millones de pesos, 10.8% más.

De esta manera, los ingresos públicos sumaron 1.4 billones de pesos en los dos primeros meses del año, lo que representó un aumento de 2% anual.

“En el primer bimestre del 2026, las finanzas públicas mostraron un desempeño favorable, en un contexto de crecimiento de los ingresos presupuestarios y una gestión responsable del gasto público, en línea con el compromiso de mantener la disciplina fiscal”, aseguró Hacienda.