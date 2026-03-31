El BCE agilizará la aprobación de cambios en los modelos de riesgo de capital de los bancos

El Banco Central Europeo (BCE) simplificará y agilizará las aprobaciones de los cambios en los modelos internos de riesgo de crédito de los bancos, aligerando así un proceso de supervisión que puede retrasar las ganancias de capital y dar lugar a largas inspecciones in situ, según informó ayer 30 de marzo.

Actualmente, los bancos deben solicitar la autorización previa del BCE para cualquier cambio sustancial en sus modelos internos, un requisito que puede dar lugar a investigaciones in situ y obligar a las entidades crediticias a utilizar sus modelos antiguos y nuevos en paralelo durante largos periodos.

Según las nuevas normas que entrarán en vigor el 1 de octubre, los bancos podrán introducir cambios sustanciales en sus modelos internos poco después de presentar su solicitud, y serán menos los cambios que den lugar a una inspección in situ, orientada a acelerar y simplificar los procesos de autorización, como puntualizó el ente supervisor, según ha informado el BCE.

El BCE publicó que la institución modificará el proceso de aprobación de alteraciones en los sistemas internos que utilizan las entidades para calcular sus requisitos de capital regulatorio sobre riesgo crediticio.

Con el método anterior, cada modificación relevante obligaba a los bancos a mantener operativos tanto el modelo anterior como el nuevo en simultáneo, hasta obtener la luz verde de las autoridades, lo cual extendía notablemente los plazos y complicaba la gestión de riesgos internos.

El medio oficial del BCE detalló que, desde octubre, el análisis dejará de ser únicamente previo y se realizará también con posterioridad a la implementación de los cambios, lo que hará que las adaptaciones puedan introducirse más rápidamente y, en muchos casos, sin demoras relacionadas con auditorías presenciales.

Si un nuevo modelo genera ponderaciones de riesgo más bajas, los bancos seguirán obteniendo una autorización rápida para su uso, pero cualquier ganancia de capital se limitará hasta que el BCE haya evaluado el modelo in situ.

“Con el nuevo enfoque, el BCE llevará a cabo estas investigaciones in situ de los modelos internos principalmente cuando los riesgos más elevados justifiquen un escrutinio más minucioso”, afirmó el BCE en un comunicado.

“Los cambios sustanciales en los modelos ya no darán lugar automáticamente a una inspección in situ”.

Unas directrices independientes de la Autoridad Bancaria Europea, también publicadas ayer, reducen el número de cambios en los modelos clasificados como sustanciales y sujetos a la aprobación del BCE.

El BCE, que supervisa a algo más de 100 de los bancos más grandes de la zona euro, afirmó que, para los casos delicados, se reservaba la opción de seguir el proceso de aprobación estándar, en virtud del cual los bancos deben esperar el resultado de una investigación in situ específica antes de la implementación.

El BCE llevó a cabo el año pasado 74 investigaciones in situ de modelos internos, 90% de las cuales fueron motivadas por solicitudes de los bancos para la aprobación inicial de modelos o para cambios sustanciales en los mismos.

De acuerdo con el banco central, muchas de esas solicitudes surgieron tras la necesidad de los bancos de responder a conclusiones obtenidas en revisiones anteriores por parte del mismo organismo.