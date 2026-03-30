Irán culpa a Israel de ataque a planta eléctrica en Kuwait

Teherán. El ejército iraní atribuyó ayer 30 de marzo, a Israel el ataque contra una planta eléctrica y de desalinización en Kuwait.

El gobierno de este pequeño emirato había denunciado en la madrugada que un ataque iraní en una planta energética y de desalinización había matado a un trabajador indio.

"La brutal agresión del régimen israelí contra una planta de desalinización de Kuwait, llevado a cabo en las últimas horas con el pretexto de acusar a la República Islámica de Irán, es señal de la bajeza y la perversidad de los ocupantes sionistas", dijo el centro de comando operativo Jatam al Anbiya en un comunicado en la televisión estatal.

Llamado a Arabia Saudita

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, llamó a Arabia Saudita a "expulsar a las fuerzas estadounidenses"; insistió en que sus ataques son contra sus "agresores enemigos".

Por su parte, un comité del Parlamento iraní aprobó el cobro de peajes para los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz, y la televisión estatal informó que Irán prohibiría el paso a Estados Unidos e Israel.

La decisión generó el rechazo de Estados Unidos, y el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró a la red Al Jazeera que "nadie en el mundo lo puede aceptar".