Gobierno gastó menos de lo aprobado en el primer bimestre; subejercicio sumó 219,700 millones de pesos

En el primer bimestre del año, el gobierno federal gastó más de lo que se reportó en el mismo periodo del año pasado; sin embargo, en un segundo año de consolidación fiscal, los recursos ejercidos fueron menores a lo aprobado, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Según el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, en los dos primeros meses del año, el gasto público total fue de 1 billón 519,200 millones de pesos, un crecimiento de 2.5% en comparación con el mismo periodo de hace un año.

Pese al aumento en el gasto, lo ejercido resultó menor en 219,700 millones de pesos a lo que se aprobó para el periodo, esto en un segundo año donde el gobierno de Claudia Sheinbaum busca lograr la consolidación fiscal.

“El gasto público continuó garantizando el ejercicio efectivo de los derechos constitucionales a través de los Programas para el Bienestar, con incrementos reales anuales en salud (60.8%), educación (7.4%) y protección social (6.8%)”, aseguró la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

Sin embargo, en el detalle del informe se observó que el subejercicio se dio, principalmente, en el gasto programable, que es aquel que se destina a proveer de bienes y servicios a la población.

Entre enero y febrero pasados, este rubro del gasto público sumó 1 billón 33,800 millones de pesos, una disminución de 0.1% en comparación anual, y 210,800 millones de pesos por debajo del programa.

Dentro de este, el gasto en ramos autónomos cayó 9.9% anual, mientras que en los ramos administrativos 2.6% y en los ramos generales hubo un crecimiento de 7.8 por ciento.

Crecen recursos para estados y adefas

En el caso del gasto no programable, sin considerar el costo financiero de la deuda, entre enero y febrero de este año el gobierno destinó 328,200 millones de pesos, lo que significó un aumento anual de 17.4 por ciento.

Dentro de este rubro, las participaciones a estados y municipios sumaron 269,300 millones de pesos, un crecimiento de 6% en comparación con el mismo periodo de hace un año.

En el caso de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas), éstos sumaron 58,900 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 129.5% en comparación con el primer bimestre del 2025.

Los adefas son recursos para pagar compromisos de pago pendientes del año fiscal anterior.

Contrario a lo que pasó con los ingresos públicos –donde la apreciación del peso afectó la recaudación de ciertos gravámenes– en el caso del costo financiero de la deuda, Hacienda informó que se le destinaron 157,200 millones de pesos, 6.4% menos en comparación con hace un año.

“En el primer bimestre del año, el costo financiero disminuyó 6.4% real anual, en el marco del avance del proceso de normalización fiscal y del efecto de la apreciación del tipo de cambio sobre los pasivos denominados en moneda extranjera. En comparación con el programa, el pago de intereses fue inferior en 5,000 millones de pesos”, indicó la Secretaría de Hacienda.

Déficit menor a lo previsto

Este 2026 será el segundo año donde el gobierno busque la consolidación fiscal, esto luego de que en el 2024 el déficit fiscal llegara a un nivel histórico de 5.7% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el año pasado bajó a 4.8% cuando la expectativa era de 3.9 por ciento.

De esta manera, aún en la senda de la consolidación fiscal, Hacienda reportó Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) por 23,600 millones de pesos, monto menor a los 133,117 millones de pesos de hace un año.

“Los balances fiscales mostraron resultados favorables respecto al programa. El déficit presupuestario fue 214,000 millones de pesos menor a lo previsto, mientras que el balance primario presupuestario registró un superávit de 61,000 millones de pesos, que se compara favorablemente con el déficit de 148,000 millones de pesos previsto en el programa”, agregó.

Respecto al Saldo Histórico de los RFSP (SHRFSP), la deuda en su medida más amplia, ésta se ubicó en un nivel de 49.8% del PIB.